Otra vez la pasó pésimo fuera de su casa y no levanta cabeza

Una vez más Gimnasia pagó por errores puntuales e individuales en defensa y no logra levantar cabeza. Para visitar ayer a River, Néstor Gorosito, además de cambiar algunos nombres también modificó esquema y esta vez los problemas estructurales que había destacado cuando el equipo retrocedía no estuvieron acentuados, pero sí volvieron hacerse presentes las fallas de concepto y el Millonario no lo perdonó. Fue derrota por 4 a 0 en el Monumental (tres goles de penal) y el equipo sumó apenas un punto de los últimos 12 que estuvieron un juego.

Hasta la apertura del marcador, el Lobo estuvo en partido e inquietó a River en dos jugadas puntuales que lo tuvieron como intérprete a Cristian Tarragona, pero luego del tanto de Enzo Ferández, el plan que había llevado al Antonio Vespucio Liberti se desmoronó y no pudo levantarlo más. Golpe y a la lona. Mandíbula de cristal, una vez más.

Fueron dos variantes las que hizo el DT respecto al equipo que había parado ante Argentinos Juniors: Agustín Cardozo por Manuel Insaurralde y Tomás Muro por el suspendido Brahian Alemán. Otra vez Pipo metió mano en la dupla de volantes centrales y sigue sin encontrarla. Incluso, en el entretiempo, también le tocó salir a Cecchini y el ingresante fue Nery Leyes, quien no jugaba desde el partido ante Racing.

Muro, que se metió por el capitán, se paró contra el costado derecho en un esquema 4-4-1-1 flexible, mientras que Cardozo se repartió la contención con el mencionado Cecchini. En tanto, el paraguayo Sosa dejó su habitual puesto por la banda y se corrió unos metros más adelante, auspiciando como una especie de enlace y sin tanta responsabilidad de marca.

En la primera acción del juego, fue protagonista el mismo paraguayo, quien llegó al fondo y tiró un centro para Cristian Tarragona que cabeceó por arriba del travesaño. Y en un cuarto de hora, cuando el local más tenía la pelota y más la hacía circular, la más clara la tuvo el Lobo y nuevamente en la cabeza de Tarragona. Tomás Muro se la puso como con la mano al delantero Tripero, quien incluso podría haber dominado en el área, prefirió definir con una cabezazo y el intento se fue desviado.

El partido pareció acabarse tras el primer gol: Gimnasia no volvió a patear al arco de Armani

Pero a los 27 y cuando pasaba poco y nada en el desarrollo, llegó el penal para el local producto de un nuevo error defensivo puntual. Francisco Gerometta rechazó corto de cabeza y hacia el medio, el balón le quedó Enzo Fernández que ensayó un sombrero sobre Muro pero el balón dio en el antebrazo del jugador de Gimnasia. El árbitro Hernán Mastrángelo no dudó y pitó la pena máxima. Enzo Fernández se hizo cargo del cobro y puso el balón bien alto, contra el poste derecho de Rey que adivinó pero no llegó. Comenzó otro juego. Las buenas intenciones del Mens Sana se fueron apagando de a poco y al equipo comenzó a costarle más de la cuenta generar algo de peligro cerca del arco de Armani. Los chispazos de Sosa, los pitoveos de Tarragona y los intentos de Muro que habían incomodado al rival, fueron quedando en el olvido.

Enseguida y antes del pitazo para el descanso, el rival logró ampliar la ventaja, nuevamente mediante un tiro penal, otra vez gracias al inquieto Barco. El ex Independiente se filtró por detrás de Leo Morales, encaró a Rey que le ganó en primera instancia pero que después tocó apenas al delantero y el juez cobró de nuevo. Cambió el ejecutante y fue Julián Álvarez, que eligió el mismo palo que había escogido Fernández y puso el 2 a 0.

INOFENSIVO Y SIN IDEAS

Para iniciar el complemento, Gorosito movió el banco y metió dos cambios: Guillermo Enrique ingresó por Francisco Gerometta y Nery Leyes en lugar de Emanuel Cecchini. Pero más allá de las modificaciones, el complemento fue todo del dueño de casa. Gimnasia se mostró insulso y sin ideas.

Pipo soltó más a Carbonero e hizo parar a Sosa contra la izquierda, pero poco cambió y al complemento le sobraron minutos. Algunos arrestos individuales de Cristian Tarragona, solitario y lejos de todos en ataque, fue de lo poco que pudo hacer Gimnasia, que para colmo de males, antes de la media hora sufriría otro cachetazo y mediante otro penal. Enrique no vio a Julián Álvarez cuando quiso rechazar y lo golpeó y Juan Fernando Quintero marcó el 3 a 0 contra el arco de la tribuna Centenario.

Para jugar los últimos 15, el técnico movió de nuevo el banco y realizó tres variantes juntas. Ingresaron Soldano, Lautaro Chávez e Insaurralde pero lejos estuvo de cambiar algo. E incluso River marcó el cuarto mediante Braian Romero. Fue derrota, otra vez fuera de su casa, y el domingo tendrá un juego que puede ser bisagra para el técnico.