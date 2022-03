Otro paso firme para recuperar un club de barrio

El club Defensores de City Bell sigue su camino de recuperación de la institución. Tras haber puesto primera para recuperar el predio deportivo en el barrio Savoia, hoy ya ofrece fútbol masculino y femenino en la Liga Amateur Platense, donde ya forma de ese torneo en distintas categorías.

Ahora hizo una convocatoria para distintas categorías de fútbol masculino y femenino. En el primer caso es desde 2003 a 2010 y en el segundo primera y reserva, y las categorías Sub 17, Sub 14 y Sub 10.

Los interesados pueden dirigirse al Instagram del club (@clubdefensorescitybell) donde hay distintas líneas de contacto.

Los socios pagan una cuota de 500 pesos por mes en la medida que puedan.

En el predio deportivo de 7 y 479 las actividades se realizan los martes y jueves de 18 a 19.30, donde decena de chicos y chicas participan de los entrenamientos.

Al club le costó mucho reestructurarse. Incluso todavía tiene cuestiones administrativas que están esperando una pronta resolución, pero nada que le impida funcionar como institución, aclaran en Defensores de City Bell.

En la búsqueda de ritmo para sus planteles de primera y reserva, realizaron a principios de este mes un partido amistoso con el club Everton, que también fue un puente para recaudar fondos para construir los vestuarios.

De a poco, y a pesar de los inconvenientes que surgen en la institución -sufrieron meses atrás el robo de parte del alambrado olímpico-, los directivos y vecinos del club pugnan por recuperar los mejores tiempos de la institución.

“Son más 30 vecinos y jugadores de los planteles que ayudan al club. En la última jornada asistieron más de 500 vecinos del bario Savoia para ver el partido y colaborar con la entidad”, contó uno de los directivos.

Hoy los cargos principales están distribuidos de la siguiente forma: Presidente: Miguel Rodríguez; Vicepresidente Martín Pedersoli; y Secretario: Nicolás Pedersoli.

EN EL CORAZÓN DE BARRIO SAVOIA

El club está situado en el corazón del barrio Savoia, una zona en la que conviven diversas realidades sociales y a la que se le hace indispensable disponer de un ámbito donde ofrecer objetivos deportivos a los más jóvenes. Por la disposición geográfica del vecindario no hay instituciones de esas características en largas cuadras a la redonda, tanto que sin esa sede los chicos tendrían que ir hasta Gonnet o Villa Elisa para hacer alguna práctica deportiva.

A mediados de 2020, un grupo de vecinas y vecinos se propuso la reactivación del club, que estuvo abandonado durante diez años.

Funciona en un predio de dos hectáreas y desde que se inició el proceso de reactivación de la entidad logró distintas mejoras por el aporte desinteresado y mancomunado de distintas instituciones, como la Cruz Roja Argentina, que donó el alambrado perimetral del terreno.