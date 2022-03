VIDEO. Michael Douglas, un poroto: una mujer furiosa destrozó una oficina municipal

Michael Douglas se quedó corto con su actuación en la clásica película "Un día de furia" si se lo compara con la escena que protagonizó en las últimas horas una mujer en nuestro país. Es que cargada de furia, destrozó una oficina municipal de González Catán.

Todo sucedió en el registro civil de la avenida José Equiza y Coronel Melián y el motivo fue que no atendían su reclamo. Al grito de "¡filmame, filmame!", la mujer no dejó nada por romper, mientras el empleado comunal registraba la tremenda escena con su teléfono celular resguardándose detrás de una columna. Corridas de aquí parea allá, una silla volando por encima de un escritorio, vidrios rotos y mobiliario desparramado por el piso es lo que puede apreciarse en las imágenes.

Según se informó, la agresora no pudo realizar los trámites por los que se hizo presente en esa oficina, que eran para su madre, debido a que no tenía el pase sanitario. Es por eso que se le negó la atención y estalló. Luego se identificó a la mujer como Lorena del Carmen Giagnoni, de 47 años.

"¡No me importa que me filme! Ustedes porque están ahí metidos, es una burocracia", les gritaba a los empleados. Tras los desmanes, esta vecina de La Matanza se quedó afuera del Registro Civil y, de manera desafiante, advirtió: "¡Llamá a la Policía porque no me voy a mover de acá! ¡Quiero los trámites de mi mamá!". Minutos después se hizo presente un patrullero y los efectivos se la llevaron detenida.