La Provincia avanzará con la ley de Alcohol Cero al volante

El gobierno bonaerense tiene decidido endurecer la normativa vigente y avanzará con una ley de Alcohol Cero al volante que eliminará cualquier tolerancia a la hora de conducir si se consumió bebidas alcohólicas. La decisión estará acompañada de otra serie de acciones de tipo educativas y punitorias tendientes a disminuir los siniestros de tránsito.

La ley de Tránsito actual establece como tolerancia de 0,5 g/l de alcohol en sangre para conducir, pero en el ministerio de Transporte bonaerense sostienen que aún con esa graduación baja los reflejos del conductor no son los mismos que si no hubiera tomado.

En la cartera que conduce Jorge D’Onofrio admiten que existen lobbies “muy fuertes” para que la ley no salga producto de que hay “sectores empresarios que advierten que bajará fuertemente la venta de alcohol”. Y contraatacan: “Eso no es así. En Uruguay rige la ley de Alcohol Cero al volante y las ventas no disminuyeron. Pero además, se redujeron los siniestros viales”.

Esta decisión hará que cobre relevancia el denominado “conductor designado”. Se trata de la elección de una persona dentro de un grupo que no tomará alcohol y que se encargará de llevar al resto a sus hogares. Va a haber una campaña muy fuerte para valorizar esa figura, prometen en la Provincia. “Vamos a trabajar en incentivos sociales para que se los reconozca”, dijeron. En Mendoza, por caso, los beneficios para los conductores designados incluyen obsequios o descuentos en bebidas sin alcohol, entradas gratis o con descuentos a locales bailables, órdenes de compras, viajes o sorteos.

D’Onofrio indicó que “en la Provincia tenemos más de cuatro muertos por día” en accidentes de tránsito, lo que calificó de “inaceptable” y destacó que “este es el comienzo para trabajar en el cambio”.

Sostuvo que “la gran mayoría de los muertos, heridos y mutilados se podría haber evitado” porque son consecuencia de siniestros vinculados al consumo de alcohol, el uso de celular, la ausencia del casco, la imprudencia y conductas desaprensivas, planteó.

En 2021 en la Provincia perdieron la vida 844 personas en siniestros viales

El ministro adelantó que “en poco tiempo vamos a enviar la ley de Alcohol Cero en la Provincia, por cuanto no está probado que una copa de cerveza genere el mismo efecto en todos. Lo más seguro es no consumir alcohol, drogas, ni ninguna sustancia que pueda quitar reflejos”.

En tanto, insistió en la necesidad de trabajar en un cambio cultural debido a que “cuando alguien es multado por exceso de velocidad o por alcoholemia, el que tiene paga la multa y el que no tiene la debe, pero no modifica la conducta del infractor”. Por lo tanto, resaltó, “queremos empezar a trabajar en capacitaciones que sean obligatorias para los infractores y que estén dentro de la pena”.

Cerca del ministro se indicó que una de las variantes que se analiza es, además, de la multa, obligar al infractor a hacer cursos. “No pasa con los banquineros, se les pone una multa, la pagan y se van. Pero su conducta puede cambiar si además de la multa se lo obliga a estar parado por ejemplo una hora y media viendo un video sobre los riesgos que conlleva la infracción que cometió”, explicaron.

Otro aspecto en el que se trabajará tiene que ver con la educación. Además de incorporar la educación vial desde jardín de infantes, la idea que se maneja es que los jóvenes puedan egresar de la secundaria con una materia específica y que les sirva, además, como examen teórico aprobado para obtener el carnet de conducir.

Todas estas problemáticas se abordarán el viernes en un Congreso que se realizará en La Plata del que participarán el gobernador Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y referentes de varias organizaciones no gubernamentales vinculadas a la Seguridad Vial como Vivian Perrone de “Madres del Dolor”, Teresa Mellano de “Estrellas Amarillas” y Roberto Almeida de la Comisión Provincial del Consejo de Víctimas.

Las estadísticas bonaerenses marcaron que en el año 2021 ocurrieron 757 siniestros viales fatales en los que perdieron la vida 844 personas en el lugar de los hechos. Cabe mencionar que este informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no contempla las víctimas que resultaron heridas y luego fallecieron en hospitales y/o centros de atención, por lo que la cifra podría ser incluso mayor. De dichas estadísticas, es notorio que más de la mitad de las víctimas tiene entre 15 y 44 años, y se desprende que las colisiones de automovilistas detentan el 35% de los siniestros mientras que los motociclistas rondan una cifra similar y los peatones representan el 18% de víctimas fatales. Y, dato no menor, el 80% de los fallecidos son varones.