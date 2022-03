VIDEO: El platense que se alistó para luchar con el ejército de Ucrania

Claudio de la Serna es un platense dispuesto a luchar por lo que considera justo. Así es que sin dudarlo, se presentó como voluntario para estar en el frente de batalla apoyando a los soldados en Ucrania.

Durante estos días, Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, pidió apoyo a todos aquellos que estén dispuestos a empuñar las armas contra Rusia. Desde que comenzó el conflicto, que data de hace muchos años, Claudio de la Serna sigue cada novedad a través de la televisión.

“Vi a la gente sufriendo y desde lo más profundo de mi corazón salió ir. No me gusta decir guerra porque no debería haberla, tiene que haber paz y estoy dispuesto a ayudar a esta gente”, contó al diario El Día.

Sin dar más vueltas habló con quien vive con él, le contó a su hija mayor y lo habló en su trabajo: “Estoy dispuesto a ir a la guerra”. Claudio considera que al presidente de Ucrania todos le están dando la espalda cuando solicita apoyo, por esto decide ponerse en el lugar del otro y pensar en la tristeza de los demás.

Respecto a la opinión de su familia, él afirma que como lo conocen, sabe que la sangre tira y “como buen nieto de vasco, cuando me propongo algo, sigo”. De aquí en adelante lo esperan los trámites para saber si podrá o no ir.

El primer paso fue anotarse en una página en las redes sociales llamada “Argentina Ucrania”. Luego deberá contactarse con el encargado de defensa de la embajada de aquel país, que se ubica en Capital Federal. Una vez hecho esto, los vuelos serán el próximo desafío ya que no hay pasajes directos, pues las rutas aéreas están cerradas.

“Hay mucha gente que está dispuesta a alistarse. Hay que dar el paso para que nos sigan otros”, reflexionó Claudio de la Serna. Pese a su necesidad de ir a ayudar a los soldados ucranianos, sostiene que a esta altura de la vida las cosas no se discuten con guerra sino con diálogo: .”A mi me gustaría sentarme con Putín y preguntarle si le va a gustar que le manden un bombazo”.

Desde chico

Al pensar en luchar, no se queda en el pensamiento de que podría perder la vida: “Voy pensando en volver y dejarle algo lindo a mis hijos y mis nietos, por una causa justa”. Este sentimiento de ayudar lo arrastra desde que tiene memoria.

“Hay una anécdota de cuando era chico, no tendría más de 12 años, e iba a la escuela Santa Ana. Fue durante la guerra de Malvinas que estábamos con un compañero en un salón con rejas y nos queríamos escapar para subir al tren e ir a pelear”, recordó De la Serna.