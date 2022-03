“Mesa judicial”: con el Senado en veremos, un legislador no irá a declarar

El senador bonaerense Juan Pablo Allan, no irá a declarar mañana en la causa en la que se investiga el presunto funcionamiento de una “mesa judicial” durante el gobierno de Cambiemos para perseguir sindicalistas.

El juez federal que interviene en la causa, Ernesto Kreplak, pidió al Senado el desafuero del legislador. Pero en medio de diversas interpretaciones jurídicas respecto de si corresponde o no esa medida, la Cámara alta no se expidió. Por esa circunstancia, Allan no concurrirá el lunes a prestar declaración.

De acuerdo al cronograma de indagatorias dispuesto por el magistrado, el miércoles será el turno del intendente Julio Garro. En tanto, el viernes esperan al ex directivo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Darío Biorci.

Todos los citados participaron de la reunión llevada a cabo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia en la que se habló sobre la situación generada por la Uocra local por ese entonces liderada por Juan Pablo “Pata” Medina.

El juez Kreplak ya le tomó indagatoria a todos los empresarios y funcionarios del gobierno de Vidal que participaron de aquel encuentro: solo uno de los hombres de negocios decidió responder preguntas mientras que todos los demás se negaron a declarar y efectuaron descargos por escrito.

La estrategia de los empresarios fue similar en todos los casos: confirmaron su asistencia al encuentro, dijeron haber sido convocados de modo “institucional”, señalaron que asistieron en busca de soluciones que el Estado pudiera ofrecerles para sus conflictos con la Uocra de La Plata y negaron conocer a los espías que participaron de la reunión.

Los últimos dos imputados que prestaron indagatoria en la causa fueron el ex subsecretario de Justicia de la Provincia, Adrián Grassi, y el ex ministro de Trabajo del mismo distrito Marcelo Villegas quienes rechazaron haber participado de maniobras delictivas.

Los últimos dos imputados convocados a indagatoria para esta primera parte de la investigación son el ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián Destefano, y el ex director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, citados para el 29 y el 31 de marzo respectivamente.