VIDEO.- Jugar al fútbol a los 80 como a los 20 años; "El Rancho", un lugar de encuentro

“El Rancho” no es un equipo de fútbol más. Lo conforman un grupo de amigos que hace cuarenta años se reúnen fielmente todos los sábados para jugar y divertirse. En este tiempo han pasado por muchas situaciones adversas, pérdidas de amigos y una pandemia que los mantuvo distanciados, entre otras.

En “El Rancho” - que entrena en 485 y 13- hay hombres desde los 54 años hasta los 80 y solo hay una regla: no se aceptan jóvenes. Sus integrantes cuentan con humor el origen de esta imposición: “Había uno de 45 (años) que lo habíamos puesto al arco. Un día le agarró la locura de jugar en el medio, agarró la pelota y nadie lo podía alcanzar”.

Su nombre se origina por la quinta que regaló las primeras canchas. Para entrar al equipo hay lista de espera debido a la gran demanda que hay. Nadie repite equipo durante dos fines de semana seguidos y constantemente se acerca gente que quiere formar parte.

Eduardo Ruiz, de 77 años, recuerda que empezaron a entrenar en la rambla de 32 entre 24 y 25 y luego tuvieron la posibilidad de pasar al estadio provincial. Mario Flosi, de 84 años, está allí desde el ‘88 hasta la fecha y considera que el secreto para llegar a esa edad en buena forma es “buena alimentación, cuidados, buena vida y rodearte de gente buena”.

Eduardo Romero, de 65 años, asegura que “lo mejor que tiene el equipo” es la solidaridad interna. Raúl Barrón, de 78 años, retoma esta idea desde la humildad que tienen quienes participan: “Acá hay muchos profesionales pero no hay diferencias. En la cancha somos todos iguales”.

Ricardo Villar (71 años) recuerda como si fuera hoy aquel día en que pudo entrar al equipo, después de esperar dos años. “Tenía tres amigos acá. Un día uno me dijo que había lugar y me prendí. Ese día me levanté con unos nervios terribles y dije ‘Pucha, esto yo lo sentía a los 18’. Desde ahí, no falté nunca”, contó al diario El Día.

Los riesgos de la pandemia

Al ser personas que forman parte del grupo de riesgo, muchos de ellos vieron interrumpidas las actividades por el coronavirus. De a poco, cuando las recomendaciones lo permitían, fueron retomando las prácticas y actualmente agradecen los cuidados que tuvieron entre ellos. Los médicos y especialistas que juegan en el plantel tuvieron un rol fundamental, explicando a comienzos de la pandemia cuáles eran las precauciones más importantes.

La edad y sus complicaciones

Cuando “El Rancho” tiene que hablar de los riesgos de la edad, todos utilizan el humor para demostrar que están mejor que nunca. “Si pasa algo, tenemos el teléfono de la ambulancia”, afirman entre bromas.

En el plantel hay médicos y profesionales de la salud que siempre están al cuidado de sus compañeros. “Acá tenes de todo. Hay gente que tiene 7 stent, cirugías cardiológicas y de cadera”, revelan como si estuviesen pasando lista.

Un gusto amargo que no olvidarán llegó el día menos esperado. Un día de entrenamiento, un compañero se sintió mal y decidió seguir la práctica desde el costado. El dolor se hizo más agudo y pararon el partido: “Lo llevamos a la casa. Cuando llegó, lo internaron y a los dos días falleció, rememoró Barrón. Pese a todo, el grupo sigue adelante y más unido que nunca.