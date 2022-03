VIDEO.- En La Plata siguen sin aparecer las tarjetas SUBE y ya hay un mercado negro

La falta de plásticos de tarjeta SUBE es un drama que se arrastra en la Región desde hace al menos dos meses. Comerciantes y usuarios platenses cuentan a diario El Día los problemas que genera esto y las respuestas que obtienen desde los proveedores.

A medida que los días pasan y la gente no logra dar con la única posibilidad para trasladarse en transportes públicos, los “vivos” de siempre encuentran una salida. En las redes sociales, los grupos de la Ciudad ya tienen publicaciones donde se comercializan las tarjetas a precios arriba de los establecidos.

Una persona ofrece promociones en la zona de San Carlos para comprar los plásticos. Como se ve en el posteo, comercializa una tarjeta por $400 y más de cuatro por $300, tres veces más del precio establecido (100$/200$).





En el kiosco de Camino General Belgrano entre 529 y 530, Antonella (clienta) comenta que tiene problemas para conseguir lugares para cargar la tarjeta SUBE, lo que se suma al drama de poder comprarla. Silvina, del kiosco de 7 entre 32 y 33 agregó que “hace dos meses es muy difícil encontrarla y no nos dan información”.

Mario, del almacén de 12 y 526 relató a diario El Día: “En el momento donde más demanda hay por el comienzo de clases, desaparecieron las tarjetas, que es lo que todo el mundo busca para los chicos”. El comerciante platense recordó que antes del desabastecimiento de plástico, la tarjeta costaba entre 100 y 200 pesos pero desconoce cuál es su valor actual.

Fernando, kiosquero de diagonal 80 entre 45 y 46 reveló que desde principios de enero no puede obtener stock de plástico. “No hay explicaciones o no la tienen los proveedores. No sabemos qué está pasando”, cerró.

En los portales oficiales de tarjeta SUBE, dependencias del Estado, indican a través de un mapa interactivo dónde se pueden comprar. Según el sitio www.tarjetasube.sube.gob.ar , en La Plata hay al menos siete locales distribuidos en los barrios donde tienen stock aunque, al llegar, las respuestas son negativas.