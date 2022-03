Macri: a Alberto Fernández "ya no le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo"

El expresidente Mauricio Macri destacó anoche el apoyo de Juntos por el Cambio (JxC) al acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI y dijo que "primó la responsabilidad" y la decisión de "acompañar a una Argentina que cambió", a la vez que confió en que esa coalición volverá al poder y tendrá "un segundo tiempo tan bueno como el de Boca" el domingo contra River.

Por otro lado, habló de la interna en el Frente de Todos y de los anuncios sobre la "guerra contra la inflación" que hizo el Gobierno. En ese sentido el ex mandatario aseguró que "fue el no-discurso" y que a Alberto Fernández "ya hoy no le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo. Le ha hecho mucho daño a la institución presidencial. Ha quedado en evidencia que unirse para agarrar el poder sin una gesta compartida, sin un modelo de país, sin un sueño compartido; termina en esto". Y añadió: “No sabe dónde está parado, no sabe a dónde tiene que ir, ni sabe cómo ir”.

Al mismo tiempo, repudió al presidente ruso, Vladimir Putin, por haber invadido a Ucrania y dijo que "es un criminal" y una persona "distinta a la que traté" cuando se reunieron durante su gestión, cuando construyeron, aseguró, una relación de "respeto mutuo".

En torno al acuerdo del Gobierno con el FMI para la refinanciación de la deuda Macri dijo que JxC apoyó el aval en el Congreso porque "primó la responsabilidad" y hubo decisión de "acompañar a una Argentina que cambió". Pero sostuvo que "rechazamos ser parte instrumental porque es un programa que no cierra en sí mismo". "El solo hecho de que hayan tenido que pedir ayuda al Fondo para ordenarse es un colapso cultural del populismo", dijo en declaraciones al canal LN+.

También afirmó que "seguramente vamos a volver al poder en el 2023. Somos una alternativa seria. No es tan importante quién, sino para qué volvemos, para construir en base a la cultura del trabajo, la transparencia, ser parte del mundo, una cultura del poder sana".

Respecto a quién será el postulante presidencial de JxC, evitó dar nombres y afirmó que "hay varios candidatos buenos que se están preparando". Y comparó la gestión de gobierno futuro con el partido Boca-River de este domingo: "El segundo tiempo es el segundo tiempo del cambio, que va a ser tan bueno como el segundo tiempo de Boca ayer". Asimismo, comentó que lo visitan "radicales, dirigentes de la Coalición Cívica, candidatos a intendente y gobernadores", a quienes recibe y les transmite "lo que volqué en Primer Tiempo", el libro de su autoría sobre su gestión entre 2015 y 2019.

Además, consultado sobre la posibilidad de una alianza con los diputados nacionales liberales Javier Milei y José Luis Espert, priorizó a sus compañeros de coalición: "Juntos por el Cambio tiene experiencia, tiene gente valiosa que ya estuvo en el Gobierno".