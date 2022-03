Enfermería Pincha

Estudiantes cumplió con los objetivos que se había pautado de cara a este momento del semestre de competencia. Clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski logró cerrar la racha de 11 partidos en 36 días con el primer puesto de la zona 2 en la Copa de la Liga Profesional y un nuevo clásico sin conocer la derrota ante su rival de toda la vida, lo que permitió extender la racha a 12 años sin caer frente a Gimnasia.

Sin embargo, las esquirlas del esfuerzo del plantel siguen apareciendo, y luego de que el Ruso ya perdió a Mauro Boselli, lesionado en aquel primer tiempo con Boca en UNO en su tobillo izquierdo, a Ezequiel Muñoz, con rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el cruce del domingo, ahora sumó a la lista a un infaltable como Leonardo Godoy, de quien ayer se confirmó una lesión muscular de grado 2 en su pierna derecha.

Además, pero dentro de un escenario mucho menos complejo y más optimista, Matías Pellegrini también llegó a City Bell con su tobillo inflamado por un golpe que arrastraba, el cual lo obligó a jugar el encuentro ante Gimnasia infiltrado. No obstante, el oriundo de Magdalena no presentaría mayores problemas para estar el viernes frente a Puerto Nuevo por Copa Argentina, si es que así lo define el cuerpo técnico albirrojo, aunque la idea, a priori, es darle descanso tanto a él como a varios pensando en lo que se viene para el Pincha.

BAJA SENSIBLE, PERO SIN MAYORES CONSECUENCIAS

Si bien ninguna lesión viene bien en ningún momento, el hecho de que la baja de Godoy se haya dado justo en la fecha FIFA trajo algo de tranquilidad para un cuerpo técnico que ya ha dejado en claro el valor que le otorga al ex Talleres de Córdoba.

Titular en prácticamente todos los partidos que ha habido desde su llegada al club, Leonardo Godoy ha podido hacerse dueño indiscutido del puesto, producto de su dinámica, siendo siempre un atacante más por la derecha, pero también de la importancia por sus asistencias, de las que han sacado provecho tanto delanteros como mediocampistas ofensivos.

En el actual trajín de 11 partidos en 36 días entre Copa Libertadores y torneo doméstico, el entrerriano arrastraba ya 900 minutos en cancha, en diez juegos, con el saldo de dos pases gol y un grito personal, convertido el pasado domingo en el empate 1 a 1 ante Gimnasia en el Bosque.

Ahora, sin su presencia por las próximas dos semanas, el cuerpo técnico deberá apelar a un reemplazante para una pieza clave en la estructura pincharrata, que acumula ya 60 partidos con la camiseta de Estudiantes.

EL COUNTRY: ENTRE EL DEBUT POR COPA Y LA ENFERMERÍA

“Leonardo Godoy padece una lesión muscular de grado 2 en el isquiotibial derecho”, fue el parte médico oficial con el que Estudiantes comunicó la baja del entrerriano, quien no podrá estar a disposición por un lapso no menor de dos semanas, lo que hará que se pierda, en primera instancia, no solo el encuentro del viernes frente a Puerto Nuevo sino también la visita del León a Mendoza para enfrentarse con Godoy Cruz por la octava fecha de la Copa de la Liga, aunque el propio protagonista no se baja de dicho partido.

Ante esto, el uruguayo Emanuel Beltrán, quien fuera titular ante Vélez en el Amalfitani por primera vez desde su llegada al Pincha, es quien cuenta con las mayores chances para meterse en el lateral derecho de cara a lo que se viene.

Pese a esto, el cuerpo técnico evalúa varias modificaciones más en el once que se medirá con Puerto Nuevo buscando dar el primer paso dentro de una competencia en la que al Pincha no le ha ido nada bien hasta el momento.

Fernando Zuqui y Jorge Rodríguez, otros dos nombres importantes que vienen sumando muchos minutos, también podrían quedar relegados del encuentro que se disputará en Córdoba. En tanto que en el frente de ataque también existe la chance que de Leandro Díaz o Gustavo Del Prete le dejen su lugar a los relevos. Allí aparecen Alan Marinelli, quien más ha jugado ante la ausencia de los mismos, y Aaron Spetale, que sumó sus primeros minutos en el certamen local en la caída 1 a 0 frente a Boca en el Jorge Luis Hirschi, en un encuentro que dejó, además de la primera caída, la lesión de Mauro Boselli.

Zielinski junto a Toledo. ¿le dará minutos al ex Vélez? / Prensa EDLP

El delantero es otro de los nombres importantes del León que sigue con la recuperación de su tobillo izquierdo para intentar estar cuanto antes bajo las órdenes de un cuerpo técnico que lo necesita.

El actual goleador del Pincha en la Copa de la Liga Profesional sigue con los trabajos en el Country a la espera del alta definitiva, la cual estará recién a fines del mes de abril o principios de mayo.

De ser así, el ex Boca y Cerro Porteño, entre otros, se perdería gran parte de lo que resta del certamen doméstico, en el que a Estudiantes todavía le queda jugar con Godoy Cruz (3/4), Central Córdoba de Santiago del Estero (10/4), Barracas Central (17/4), Tigre (20/4), Colón de Santa Fe (24/4), Aldosivi de Mar del Plata (30/4) y Rosario Central (8/5).

Además, Boselli también podría ver desde afuera las primeras tres jornadas por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, las cuales se jugarán el miércoles 6 de abril, el siguiente 13 y el posterior 27.

Mientras espera poder volver el punta ya ensaya el próximo festejo en el certamen continental, con el cual alcanzará la cifra de Juan Ramón Verón, con 13, como máximo artillero de Estudiantes en la Copa Libertadores.