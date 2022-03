Una histórica escuela con escasas clases presenciales

Los alumnos de la Escuela Secundaria 31, ex Comercial San Martín, aún no pudieron arrancar con la presencialidad plena. La mudanza al Seminario Menor de Los Hornos fue resistida por los docentes y finalmente no llegó a concretarse en plenitud, razón por la cual se turnan para tener actividad escolar presencial en el pequeño Anexo de 46 entre 1 y 2 que tiene el colegio, originalmente destinado a clases de educación física. En la comunidad educativa reina la incertidumbre sobre lo que sucederá con el ciclo escolar 2022, a 20 días de iniciada las clases.

La escuela centenaria tiene más de 1.000 alumnos, quienes llevan varios años de penurias. En 2019 tuvieron clases en el edificio histórico que tiene serios indicios de abandono; en 2020 prácticamente no cursaron en forma presencial por la pandemia; y en 2021, cuando se pudo reiniciar la actividad escolar en las aulas, tras distintas idas y vueltas, los alumnos tuvieron clases en el “Anexo Karakachoff” de la Universidad Nacional de La Plata, en 48 entre 6 y 7.

Este año, ante la imposibilidad de utilizar ese anexo céntrico de la UNLP por el regreso de la presencialidad a la casa de altos estudios, la dirección de Educación provincial y el consejo escolar de La Plata habían anunciado la mudanza al Seminario Menor de Los Hornos, donde prácticamente no hubo clases. No bien se conoció la noticia, un grupo de docentes y alumnos se resistió a la mudanza a “ocho kilómetros de la sede histórica de la escuela”.

Tras las protestas públicas que realizaron los docentes, fueron recibidos por la Jefatura distrital de La Plata donde, tras tensas reuniones, acordaron con las autoridades no seguir con la idea de llevar la escuela a Los Hornos y buscar una alternativa.

Se llegó a firmar un comodato con el Arzobispado para usar las instalaciones de 149 entre 62 y 63. Además, se había iniciado el operativo de mudanza del equipamiento.

En ese derrotero se barajaron distintas alternativas, hasta que resolvieron dar clases en el anexo que tiene el colegio en 46 entre 1 y 2.

El escaso espacio que tiene ese inmueble genera que los alumnos se alternen para acceder a las clases presenciales y prácticamente tienen una jornada por semana en el aula. El resto, mientras tanto, tiene clases virtuales, como en la etapa de mayores restricciones generadas por la pandemia.

Una posibilidad que se conoció ayer es que a partir de la próxima semana comiencen a tener clases presenciales en la Universidad Tecnológica Regional La Plata, en Berisso.

Esa variante se había barajado para esta semana, pero en tren de postergaciones se sumó otra más y el operativo, entonces, arrancaría el próximo lunes 28 de marzo.

Desde la próxima semana, entonces -y según distintas fuentes consultadas-, el grueso de los alumnos tendría clases presenciales en la UTN y otros en el Anexo de 46 entre 1 y 2.

Mientras tanto, se aguarda el inicio de las obras estructurales de puesta en valor de la sede histórica de 46 entre 2 y 3, hoy prácticamente en ruinas.

Entre las variables que manejaron distintas autoridades educativas se analizó la posibilidad de tener clases en un sector de la histórica sede, mientras se desarrolle la obra integral para recuperar el histórico edificio que lleva varios años de cierre.

“Los trabajos debieron comenzar en agosto del año pasado. Pasaron casi siete meses y se hizo poco y nada en la sede central”, dijo una fuente de la comunidad educativa que habló ayer con este diario.

La obra, informaron en el consejo escolar, incluye la refacción integral, ya presupuestada en casi 100 millones de pesos. Según la Dirección General de Cultura y Educación, arrancaría en abril y tiene plazo de obra de un año.

La mayoría de los 1.000 alumnos de la Secundaria 31 tiene clases virtuales en lo que va del ciclo 2022