Un comienzo de ciclo lectivo entre ilusiones y distintas complicaciones

La apertura del ciclo lectivo tuvo sus contrastes en la Región. Por un lado comenzaron los alumnos de todos los niveles de enseñanza con presencialidad plena y la esperanza de cumplir 190 días de clases. Pero no faltaron las complicaciones en la jornada inaugural: una escuela de Berisso improvisó un aula en un pasillo, y otra comunidad educativa protestó frente a la Jefatura Regional de La Plata por la mudanza de la matrícula de más de 1.000 alumnos del centro platense a Los Hornos, más de 80 cuadras.

Entre las celebraciones del Último Primer Día, la ansiedad por ingresar al aula de los chicos de la primaria para reencontrarse con sus compañeros y amigos de grado, activar el uso del barbijo, aglomeraciones y la doble fila de siempre que aporta más caos al tránsito vehicular, transcurrió la jornada inaugural de las clases.

El regreso a clases no fue el adecuado es un colegio de Berisso. Alumnos de varias divisiones de la Técnica Nº 2 “Ingeniero Emilio Rebuelto” empezaron el ciclo lectivo en los pasillos del establecimiento. Según reclamaron padres -y también docentes- “se les solicitaron 8 aulas modulares al Ministerio de Educación bonaerense para garantizar el inicio de clases como se debe y no estar todos apretados en el pasillo central de la escuela, en el patio, en la dirección, lugares donde todo se llueve y caen pedazos de cielo raso, sin las comodidades que debe presentar una escuela para garantizar un educación eficaz”, indicaron.

“El edificio está en un estado e decadencia con riesgo para los chicos, Pedimos colaboración rápida para que se manden las aulas modulares que prometieron”, aseguraron en la comunidad educativa, desilusionada por un inicio de ciclo para preocuparse.

Las autoridades del consejo escolar de La Plata remarcaron que a diferencia de 2021, este año comenzaron con “presencialidad plena las clases en el 100 por ciento de los 410 establecimientos de escuelas públicas de la Ciudad”.

Sin embargo, en horas del mediodía, docentes y alumnos de la Secundaria 31 (ex Comercial San Martín) hicieron escuchar su queja frente a la Jefatura Regional por la mudanza a más de 80 cuadras de la sede histórica del colegio. Este año van a tener clases en el Seminario Menor de Los Hornos de 149 entre 62 y 63, “violando derechos de la educación para alumnos que tendrán jornadas reducidas y para docentes que no van a poder cumplir con las clases que tienen pactadas en otras escuelas. Nos enteramos de este traslado el viernes pasado, en la antesala del feriado extra largo y no nos permitió reorganizarnos. Creemos que en una zona cercana a la sede de 46 entre 2 y 3 tiene que haber algún lugar para mudarnos más cerca”, dijo una de las docentes que habló con este diario.

Según informaron quienes protestaron ayer frente a la Jefatura Regional La Plata, “tuvimos una respuesta ambigua, nos dijeron que iban a atender casos puntuales que no pudiera cumplir con sus otras obligaciones laborales, pero no hubo una respuesta integral a un reclamo que lleva más de dos años”, dijo una docente que habló con este diario.

La obra para poner en valor el edificio que está prácticamente en ruinas demandará cerca de un año, arrancaría en abril y tiene un costo cercano a los 100 millones de pesos, según informaron la dirección de Educación bonaerense y el consejo escolar local.

Por otra parte, la doble fila “escolar” volvió a generar caos vehicular en la mayoría de los ingresos y salidas de las escuelas de la Ciudad.