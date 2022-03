Kicillof firmó convenios para mejorar la infraestructura sanitaria en 28 municipios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana la firma de convenios con 28 municipios bonaerenses para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. Fue en el distrito de San Vicente, junto a los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; el intendente local, Nicolás Mantegazza; y jefes y jefas comunales de los distritos que suscribieron al programa Salud a la Obra.

“Con este programa estamos iniciando una verdadera revolución en la infraestructura sanitaria de la Provincia: vamos a poner en valor los hospitales públicos bonaerenses”, afirmó Kicillof y agregó: “Es el fruto de la planificación de un Estado que trabaja para su pueblo, en la que los y las intendentas tendrán un rol clave porque son quienes conocen mejor las necesidades y lo que hace falta en cada uno de los municipios”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “con el plan 6x6 abordamos transformaciones estructurales para los problemas de fondo, después de años en los que la prioridad estaba puesta en los cortes de cinta y las inauguraciones”. “No hay que optar entre ampliar el sistema de salud o mantenerlo: vamos a invertir los recursos que sean necesarios para hacer las dos cosas”, dijo y subrayó: “Toda la infraestructura de la Provincia tiene que ser de calidad”.

El programa Salud a la Obra destina una inversión inicial de 3.900 millones de pesos con el objetivo de mejorar la infraestructura de los hospitales públicos. En esta primera instancia suscribieron acuerdos los partidos de Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Escobar, San Martín, Berisso, Zárate, La Matanza, Carmen de Areco, General Rodríguez, Lomas de Zamora, Moreno, Tigre, Ituzaingó, José C. Paz, Merlo, Presidente Perón, Florencio Varela, Morón, Berazategui, Malvinas Argentinas, Luján, Mercedes, Ezeiza, Cañuelas, San Fernando, San Vicente y Ensenada.

Además, ya se encuentran en ejecución, en el marco de este Programa, obras en los hospitales: Gutiérrez y San Martín de La Plata, Bocalandro de Tres de Febrero, Carrea de Vicente López, Evita Pueblo de Berazategui, Ana Goitia de Avellaneda, Gandulfo de Lomas de Zamora, Iriarte de Quilmes y el centro comunitario de Ramos Mejía.

En tanto, Kreplak expresó que “estas son obras indispensables que se llevarán a cabo en los hospitales públicos para, entre otras cosas, mejorar sus fachadas, accesos, instalaciones eléctricas y provisión de agua”. “Después de cuatro años de abandono, consolidamos un esfuerzo territorial en el que los y las intendentas serán indispensables para evaluar las obras necesarias en cada distrito y poder agilizarlas”, afirmó.

“La Provincia ha tomado la decisión política de trabajar junto a las y los intendentes en las obras que muchas veces no se ven, pero que son centrales para que en los hospitales se pueda trabajar en condiciones dignas”, expresó Nardini y añadió: “Vamos a aunar esfuerzos junto a trabajadores de la salud e intendentes para que, después de seis años difíciles, podamos construir seis años de recuperación de la Provincia”.

Por su parte, Mantegazza remarcó: “En estos dos años la pandemia marcó una agenda distinta en los objetivos de gestión y puso sobre la mesa la importancia del sistema de salud público”. “Hace pocos días el Gobernador firmó el acuerdo para que el Hospital Ramón Carrillo de nuestro municipio vuelva a la órbita de la Provincia, saldando una deuda histórica que nos permitirá jerarquizar nuestro sistema de salud”, dijo y agregó: “Con este programa de obras podremos revalorizarlo, dar vuelta la página de la pandemia y trabajar juntos en la reconstrucción de la Provincia”.

Por último, Kicillof resaltó que “pueden tratar de ocultar el trabajo que estamos haciendo, pero nuestro pueblo lo va a vivir y disfrutar”. “Vamos a seguir con las obras en las escuelas y en los hospitales públicos, porque contra la realidad no hay nada que se pueda hacer: se siente y se experimenta”, concluyó.