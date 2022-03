Informe Pincha: el plantel viaja a Chile con una duda en defensa, Rogel o Muñoz

Tras el empate 1 a 1 ante Vélez en Liniers, Estudiantes no tiene tiempo para descansar y hoy ya trabajó pensando en el partido por Copa Libertadores del miércoles ante Everton de Chile. Es por esta forma el plantel albirrojo viaja mañana a tierras trasandinas con una duda en la defensa: la presencia o no de Agustín Rogel, ya que en las últimas horas presentó líneas de fiebre y no fue parte del entrenamiento.

Pese a eso, Zielinski lo incluyó en la delegación que viajará mañana martes y definirá todo en Chile. Si no llega el uruguayo, Ezequiel Muñoz, de muy buen momento, será su reemplazante de muy buen momento.

Cabe remarcar que tras la rotación de anoche, para el duelo copero retornarán los habituales titulares buscando seguir con el objetivo principal de meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores.