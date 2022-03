El Pincha viaja y se instala en Viña del Mar

Atrás quedó la presentación frente a Vélez y el empate en Liniers, y en la mañana de la víspera ya puso la mira directamente en el partido de mañana frente a Everton, en lo que será el juego de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores.

Obviamente que el cuerpo técnico albirrojo dividió al grupo en dos para entrenar ya que tampoco hay demasiado tiempo. Mientras aquellos que fueron titulares frente al Fortín realizaron tareas plenamente regenerativas, los que no jugaron o bien disputaron menos minutos integraron un ensayo futbolístico que combinó a profesionales con juveniles de la cantera.

Así es que la tarea se dividió en dos bloques y le permitió a Zielinski darle minutos de fútbol a jugadores como Boselli, Del Prete, Corcho Rodríguez, Godoy y Zuqui, de cara a lo que será el compromiso de mañana a las 19:15, en el Estadio Sausalito.

Allí, uno de los equipos que paró el Ruso formó con: Pourtau; Godoy, Kociubinski, Núñez y Lattanzio; Zuqui, Rodríguez, Toledo y Zapiola; Boselli y Del Prete. Enfrente, los once jóvenes que se movieron en el táctico alistaron a: Zozaya; Lovazzano, Cacace, Núñez y Fernández; Ramírez, Rojas, Amato y Arango; Osorio y Ascacibar.

Pasando a lo futbolístico, Zielinski no ha podido parar en el campo a los probables once titulares, por lo que no confirmó la alineación titular. En principio, podría ser el mismo que recibió la semana pasada a Audax Italiano en 1 y 55.

Esto es con: Mariano Andújar; Leonardo Gody, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Mas; Gustavo Del Prete o Jorge Morel, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez y Matías Pellegrini; Mauro Boselli y Leandro Díaz.

A todo esto, Manuel Castro y el colombiano Nelson Deossa, también cuentan con chances de meterse entre los once iniciales.

RUmbo a Chile

Con respecto a lo que sucederá en la jornada de hoy, la delegación albirroja emprenderá el viaje rumbo a Chile bien temprano y en un vuelo charter directo a Viña del Mar.

El viaje a tierras trasandinas programado para este martes es a las 8:10 desde el Aeropuerto “Jorge Newbery”, y una vez llegado a destino, la delegación deberá quedar aislada durante el día, por lo que no sería probable poder llevar a cabo algún entrenamiento.

Sin poder parar el posible equipo ni confirmarlo, el Ruso lleva 26 jugadores a Viña del Mar

Según lo diagramado por el cuerpo técnico, recién mañana temprano podrían realizar algún movimiento liviano como para aflojar las piernas luego del viaje.

Recordemos que tras el partido, el Pincha emprenderá el regreso a nuestro país, para poner manos a la obra de cara al compromiso ante Boca Juniors por la 6º fecha. Este juego será el domingo por la noche, en el Estadio de 1 y 55.

Tras esto, llegará entresemana la revancha frente a Everton, y el domingo 20 de marzo por la tarde, afrontará el clásico ante Gimnasia en el Bosque.

Se sumó Deossa a la lista

Ricardo Zielinski y sus colaboradores, dieron a conocer ayer la lista de 26 jugadores para viajar a Chile, y a diferencia del viaje en oportunidad del encuentro de ida con Audax Italiano, se ha incluído al volante Deossa.

Recordemos que por un tema de sus vacunas y diferentes papeles, el colombiano no había podido viajar, pero ahora que ya está solucionado tiene reservado su asiento.

Otro de los que fue incluído en la nómina para viajar es el zaguero central Agustín Rogel, que por un cuadro febril no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes en el partido jugado con Vélez en Liniers. En principio jugará, pero de no hacerlo, su lugar será ocupado por Ezequiel Muñoz.

En cuanto a la plantilla para el partido, los 26 jugadores convocados son los siguientes:

Arqueros: Mariano Andújar, Jerónimo Pourtau y Juan Pablo Zozaya.

Defensores: Emanuel Beltrán, Leonardo Godoy, Emmanuel Mas, Ezequiel Muñoz, Fabián Noguera, Agustín Rogel y Bruno Valdez.

Mediocampistas: Manuel Castro, Nelson Deossa, Bautista Kociubinski, Carlo Lattanzio, Jorge Morel, Brian Orosco, Matías Pellegrini, Jorge Rodríguez, Hernán Toledo, Franco Zapiola y Fernando Zuqui.

Delanteros: Mauro Boselli, Gustavo Del Prete, Leandro Díaz, Ezequiel Ramírez y Aaron Spetale.