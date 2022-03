Las claves de la interminable novela del Tribunal de Cuentas de la Provincia

La novela del Tribunal de Cuentas de la Provincia sigue abierta. El organismo, que tiene como misión revisar los gastos de los municipios, de las diversas dependencias bonaerenses e incluso sancionar a los que manejan el dinero público, en los hechos ya no tiene más a su presidente. Corre una cierta situación de acefalía que se prolonga porque oficialismo y la oposición no se ponen de acuerdo sobre la sucesión de su titular, Eduardo Grinberg, quien presentó la renuncia para plegarse a la jubilación con fecha 28 de febrero pasado.

Es una situación realmente inédita: Grinberg asumió hace 35 años en un cargo que es vitalicio. Con cintura política, ligado al radicalismo, se ha llevado bien con todos los gobernadores con los que le ha tocado trabajar, Axel Kicillof incluido. Su cargo es muy apetecido por la cofradía política. Es que el Tribunal puede salvar o sepultar a cualquier funcionario con responsabilidades.

Nominación

Aquella ligazón con la UCR de Grinberg instaló la idea de que el organismo de control le debería corresponder a la oposición. No es real: sólo se requiere ser abogado para presidirlo, con seis años de ejercicio profesional en la Provincia o el mismo tiempo de magistrado en ella. Por eso Kicillof, apenas supo de la vacante, nominó a uno de sus incondicionales: Federico Thea. Su ex secretario general en la gobernación. Pero el cargo requiere acuerdo del senado provincial, donde hay una notable paridad de fuerzas. Ergo: se necesita del visto bueno de la oposición de Juntos. El primer intento de Axel fue rechazado. El pliego rebotó justamente por el rechazo de los senadores opositores.

Se argumentó desde Juntos que no gustó allí que Kicillof mandara un nombre para semejante sillón sin antes tratar de consensuar. El kicillofismo asegura que sí estaba hablado y que esa charla se dio en las negociaciones de fines del año pasado cuando se cerró la aprobación del Presupuesto 2022.

De hecho, en la Gobernación aportan precisiones: explican que lo de Thea se habría acordado en una reunión (una versión dice que fue presencial; otra que se hizo vía zoom) entre el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde; el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que representó a los amarillos de PRO, y el titular de la UCR provincial, el diputado Maximiliano Abad.

La primera negativa a votar el pliego de Thea disparó una suerte de guerra de nervios en la política provincial. Fuentes muy ligadas a Axel aseguraron a este diario que el gobernador no se moverá un ápice de su postura. El candidato es Thea. No hay un reemplazante. Desde Juntos afirman que, por ahora, seguirán trabando su designación en el Senado a la espera de vaya a saber qué.

Mientras tanto, el tiempo corre y avanza la situación de acefalía. El tema no fue incluido en las sesiones extraordinarias -que fueron inexistentes- y ahora debería tratarse otra vez en las ordinarias, que acaba de inaugurar Axel. Como informó este diario en su momento, según la normativa vigente la Suprema Corte de Justicia provincial debería hacer un sorteo para nombrar a un nuevo titular del Tribunal de Cuentas entre los integrantes de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial.

Lo dice el artículo 8º de la ley 10.869, que regula al organismo: “Si el Presidente fuera inhabilitado o tuviera que ausentarse o no pudiera concurrir al Tribunal por un término mayor de ocho (8) días, lo hará saber estableciendo la causa y el término de su ausencia y solicitará a la Suprema Corte de Justicia la designación de un Camarista, que lo reemplazará en ejercicio de sus funciones. La designación deberá recaer en alguno de los miembros de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, con sede en la Capital de la Provincia”. En este caso la causa es la renuncia por jubilación.

Sorteo

Esto significa que esta semana debería hacerse el sorteo. Fuentes de la Suprema Corte contaron a este diario que, al menos hasta el viernes, no se percibían movimientos en este sentido.

La terquedad de Axel con Thea generó no sólo observaciones en la oposición sino también resquemor en el propio peronismo legislativo. Ese que se incluye en la llamada corporación política; aquellos que, por ejemplo, son delegados de intendentes. Es que el joven Thea es visto como alguien que no pertenece al “sistema”, una figura que incluye a justicialistas, radicales, amarillos y varios etcéteras. Es, justamente, lo que cerca de Kicillof señalan como la cualidad más valiosa del candidato a suceder a Grinberg. “No está contaminado”, define alguien que lo aprecia.

La indefinición, por cierto, ha disparado versiones. Desde otros nombres posibles (se reitera: descartados por el kicillofismo puro) hasta eventuales movidas alternas.

Una: que todo podría solucionarse si se designa a un funcionario de carrera del Tribunal, que no tenga padrinazgo político como sí tienen cada uno de los cuatro vocales principales, sillones que están por debajo del presidente. En su momento, uno fue impulsado por el massismo, otro por la logia de intendentes del Conurbano, un tercero por la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el último por, digamos, los alcaldes del PRO. Dato: renunciado Grinberg, el radicalismo puro podría quejarse de que no tiene representantes.

Dos: una versión dice que la demora de Juntos por aprobar lo de Thea se debe a que cierta figura nacional de Juntos habría puesto el ojo en la presidencia del Tribunal, pensando en un hipotético regreso de la oposición a la conducción del gobierno provincial en 2023. Por ahora, habladurías.