Taxistas rechazan las fotomultas y se movilizarán hasta la Municipalidad

Un sector de los taxistas de La Plata se movilizará a la Municipalidad contra la aplicación de las fotomultas, fundamentalmente las de “invasión de las sendas peatonales”.

Según se informó desde la Mesa de Unidad en Defensa del Taxi, se realizó una convocatoria para movilizar al sector el próximo 22 de marzo frente al Palacio Municipal, de 12 entre 51 y 53.

Apuntan que “la problemática que atraviesa a todo el sector se agravó desde el mes de diciembre de 2021 por las fotomultas. Este nuevo ataque con fines recaudatorios afecta a casi la totalidad de los 2131 taxis”, aseguran.

Ejemplifican que “la denominada invasión de senda peatonal es nula. En nuestro caso, por ejemplo, hay veces que no hay opción de no estacionar ahí para que suba un pasajero porque los estacionamientos están todos ocupados. Sobretodo por la gente mayor que no puede caminar con facilidad”.

“La Mesa de Unidad mantuvo reuniones con el Subsecretario de Justicia de Faltas, doctor Martín Soldano, y a la fecha la única respuesta obtenida hace 30 días es que ‘todavía no hay nada, por ahora no tenemos nada en concreto’, consideramos que el tiempo se agotó”, advirtieron los taxistas.

Según los taxistas, al menos se recibieron 300 multas. Y comentaron también en el sector que “de los 700 autos que fueron a la desinfección la mayoría dijo que recibió multas de esta clase”, detalló uno de los voceros consultados.

Según se indicó, la movilización comenzará con una concentración en el Paseo del Bosque y de allí irá hasta el Palacio Municipal.

También indicaron los taxistas que “aquellos que pasaron un semáforo en rojo que afronten su responsabilidad, pero las infracciones por supuesta invasión de senda peatonal es arbitraria, nula de toda nulidad y esto lo decimos tras consultar distintos abogados”.

Las fotomultas se instalaron en unas 15 esquinas y controlan el paso con semáforo en rojo, las altas velocidades, los giros en “U” y la invasión de las sendas peatonales.