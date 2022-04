Afirman que Marcelo Gallardo y Alina Moine están de novios: "Se aman profundamente”

Ahora son tres los rumores que circulan respecto de la pareja en cuestión.

Uno. Confirman el romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo: “Se aman profundamente”. La periodista deportiva y el director técnico de River viven el mejor momento de su relación, según sostienen desde su entorno.

Así, a más de dos años del comienzo de los rumores de romance -diferentes programas del ambiente artístico- confirmaron el noviazgo entre Alina Moine y Marcelo Gallardo.

La integrante del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se comunicó con el entorno de la periodista deportiva y el director técnico de River Plate luego de que trascendiera que habían viajado juntos a Salta.

Y algunas versiones indican que la pareja ya no pretende mantener oculta la relación.

Dos. De todos modos, la periodista deportiva se refirió a su relación con el DT de River, pero dio a entender que eran sólo amigos. "Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos una buena relación pero no pasó nada.

Tres. Recordemos que el año pasado, la conductora de ESPN fue vinculada sentimentalmente a Martín Bossi, de quien es íntima amiga y con quien viajó en junio del 2021 a Miami, Estados Unidos, al mismo tiempo que Gallardo se encontraba con el plantel de River haciendo la pretemporada en Orlando, Florida.

"Las versiones que se amplían desde Miami es que el Muñeco le habría pedido a Alina que vaya con un amigo (por Bossi) para despistar, porque él la esperaba allá", aseguró en dicha oportunidad Rodrigo Lussich al aire del programa Intrusos. Por lo que Alina salió a aclarar en diálogo con Ciudad Magazine: "¡Con Martín somos muy amigos desde hace muchos años! Estamos en Miami con más amigos de vacaciones. Tenemos una amistad a modo ‘familia del alma’. Somos ‘amigos/familia’… ¡Nada más lejos de ser pareja!".

Por su lado, el humorista señaló "yo hablo de mi vida privada y el día que esté de novio saldré con una foto de la mano con ella en la playa y mirando el horizonte, por suerte tengo amigos y amigas por todas partes"