Se llevan una mascota y su familia está desesperada

Una pareja se encuentra abocada a una desesperada búsqueda luego de sufrir hace algunas semanas en Tolosa el robo de su cachorro mestizo. “Estamos devastados porque somos muy perreros”, expresó ayer la dueña del can que fue robado en 524, entre 6 y 7.

El hecho tuvo lugar en horas de la noche cuando su pareja sacó a pasear a la mascota. En un leve lapso que lo dejó paseando en la calle, el conductor de un Peugeot 207 frenó en dicho sector y lo cargó a su rodado. “No queremos dar su nombre. El perro estaba con collar y además no es de raza. No entendemos por qué se lo llevaron. Tenemos el video del momento del robo pero no queremos escrachar a nadie. Lo único que pedimos es que lo dejen donde lo encontraron. Gratificaremos su devolución”, expresó la joven.

Ante cualquier novedad o dato, pidieron a la comunidad comunicarse al 2215940854.