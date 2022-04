Bombazo: el presidente del Lobo, ¿con Rocío Oliva?

Sorpresa: la última novia de Maradona estuvo en Punta Cana y la vieron con el presidente de Gimnasia que trajo a Diego a La Plata. Rocío Oliva, la ex de Maradona que mantuvo una relación romántica llena de vaivenes con el Diez durante los últimos años de su vida, viajó a la ciudad balnearia para vacacionar, pero no habría viajado sola, sino que habría coincidido allí, justamente, con Gabriel Pellegrino, el titular de Gimnasia.

El periódico dominicano Listín Diario contó que, según fuentes del hotel, ambos estaban registrados en la misma habitación de un establecimiento de lujo, considerado entre los más atractivos y confortables de Punta Cana, que permite “permanecer en áreas exclusivas sin acceso al público”, según el diario: un aspecto clave para no ser captados por los papparazzi, como también “la política de privacidad que permite que la presencia de los huéspedes no sea confirmada por la recepción, ni por el personal interno del complejo hotelero”.

Oliva y Pellegrino habrían llegado el 4 de abril al destino turístico, elegido por muchas celebridades en esta época del año, y al menos Oliva volvería hoy al país, según Listín Diario. Al llegar, seguramente los dos enfrenten preguntas de los medios porque, claro, Pellegrino no solo trajo a Maradona a Gimnasia, sino que además mantenía con el genio del fútbol mundial una relación cercana. Incluso, Diego estuvo muy cerca de dejar la dirección técnica del Lobo cuando Pellegrino anunció que no se presentaba a las elecciones. “Me voy por lealtad al presidente, el que me dio la chance de volver al país”, tiró por entonces. Finalmente, el presidente se presentó y ganó, y el entrenador siguió en el cargo.

Oliva, mientras tanto, había llegado al Lobo junto con Maradona, aunque por entonces la pareja atravesaba su vaivén final (oficialmente, estaban separados). Diego, de todos modos, la quería cerca de su vida, y según contaría su entorno tras su muerte, seguía enamorado de ella y fue, de hecho, uno de los motivos que citaron al hablar de la depresión que sufrió en el último tiempo. En principio, se comentó que Oliva se sumaría como jugadora del club, aunque finalmente se hizo cargo del fútbol femenino, espacio que dejó en marzo de 2020. Al parecer, sin embargo, seguiría ligada al presidente del Gimnasia...

Para la rubia, no sería el primer romance confirmado después de Maradona: ella misma reconoció a principios de 2020 que estaba en pareja con un joven misterioso, que podría ser o no ser el mismo con el que fue vinculada en 2021, un empresario con el que llegó a Río de Janeiro. Sin embargo, su vida sentimental después de Maradona siempre fue misteriosa: muchos lo adjudicaban a que a pesar de que ya no salía con Diego, el crack era celoso y no quería ver a la mujer que todavía lo desvelaba con otro hombre.

La de los dos fue, de hecho, una historia de amor bien intensa: él la conoció cuando ella tenía solo 20 años, en Mar del Plata, en 2010, y en la primera salida le dijo “¿querés ir a la Torre Eiffel o querés ir a ver el partido de la Champions entre el Barcelona y el Real Madrid?”. Comenzó así un romance que duraría siete años en los cuales hubo varios escándalos y separaciones, y también denuncias de Rocío por violencia de género, una acusación que incluyó la aparición de videos donde el astro se mostraba violento. Ella, por su parte, fue detenida por Interpol, luego de que Diego la denunciara por robo de joyas, en 2014.