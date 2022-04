Y un día volvió Melluso: “Me siento feliz y ojalá pueda seguir estando”

El pasado viernes 8 de abril será muy recordado por Matías Melluso porque, 18 partidos después de su último juego, pudo volver a sumar minutos en el primer equipo de Gimnasia. El lateral izquierdo se recuperó de dos lesiones importantes, que formalmente quedaron atrás en el estadio José Fierro, donde además el Lobo consiguió un buen triunfo ante Atlético Tucumán. Regreso redondo para el defensor, que pudo completar todo el partido sin incondemasiados venientes físicos.

“Es mucho tiempo sin jugar y se hace difícil. Pero terminé bien, así que estoy contento y feliz”

El último partido que había disputado el “pibe Lobo” previo a la visita a Tucumán había sido contra Independiente, el 11 de octubre, por lo que pasaron casi seis meses hasta que pudo volver a pisar el césped marcando el lateral del conjunto de Pipo Gorosito. En ese momento, el jugador sufrió una fisura en una costilla, que incluso tardó en descubrirse, y su recuperación demandó mucho trabajo especial hasta que en enero quedó listo para el regreso. Aunque ese retorno, tampoco pudo ser.

Porque apenas iniciada la última pretemporada, las malas noticias volvieron a golpearlo y con otra lesión poco habitual: rotura fibrilar en la unión miotendinosa del gemelo con el tendón de Aquiles. Otra vez a remar y arrancar desde cero.

Desde ese periodo pasaron prácticamente 3 meses, pero en el medio, pudo ir sumando ratos de fútbol con la Reserva que dirige Sebastián Romero. Tiene en claro el futbolista que la intensidad no es la misma que la de Primera División, por lo que en estos partidos que quedan intentará ir recuperando ese ritmo perdido.

En este sentido, en la conferencia de prensa pospartido, Gorosito destacó que hablaría con el futbolista porque por momentos lo ve renguear. “Melluso claudica cuando corre, hay que hablar con Mellu para ver cuánto es el dolor que tiene porque renguea, es la realidad”, destacó Pipo

Por su parte y en diálogo con este medio, el propio Melluso reconoció que por momentos se le hizo difícil poder sostener la intensidad, aunque sabe que irá poniéndose a punto con el correr de los partidos. Cree que ante el Decano tucumano, fue el primer paso.

“Terminé bien. Si bien es difícil porque no juego desde octubre y es mucho tiempo. Los partidos que he jugado en reserva me sentí bien, me sirvieron y ayuda pero no es lo mismo. Por la exigencia, la presión y por el momento que estamos. Quizás el clásico de Reserva sí fue un partido intenso, por lo que significa y por el contexto. Pero ahora ya me tocó jugar en Primera, así que estoy muy contento y muy feliz. Ojalá pueda seguir estando”, manifestó el platense.

Promediando el complemento, el DT decidió poner una línea de cinco defensores, teniendo en cuenta que el rival llegaba con muchos centros al área. Se metió Germán Guiffrey al lado de Oscar Piris, mientras que “Mellu” siguió en el lateral aunque unos metros más adelantado, incluso teniendo que volantear por momentos. Sobre esto, contó que “me sentí bien, es raro porque por momentos hay que volantear, pero el resultado llevaba a que te llegaran con más gente, pero si el técnico me pone ahí me veo perfecto tirando centros. Obviamente tengo que laburar y queda mucho, así que vamos a meterle con todo en estas fechas que quedan”

UN PARTIDO CLAVE

Ya metiéndose en el aspecto grupal, manifestó que el Lobo ganó en Tucumán un partido clave pensando en la clasificación a la siguiente fase. La vista al José Fierro era uno de los desafíos más complejos que tiene este segundo tramo del fixture.

“El triunfo fue clave, porque era un partido importante para saber para qué estábamos. No habíamos arrancado bien, levantamos después del clásico y por suerte se pudo ganar ante un rival complicado, en una cancha difícil con gente que siempre mete presión. Se hizo un partido trabado y nos llevamos los tres puntos que es lo importante”.

“Logramos un triunfo clave. Se luchó, el equipo tiene mucho sacrificio y trabajo”

Profundizando un poco en lo que fue ese partido contra Atlético, destacó que el juego tuvo muchas interrupciones y eso lo hizo desvirtuar. “Por suerte se ganó, pero hubo lapsos en los cuales estuvo mucho tiempo parado, con papelitos, piedras, y eso no está bueno. Cuando venís con un envión, después del penal, molesta que se pare así el partido, pero se ganó y nos fuimos contentos”.

Por último, remarcó que uno de los bastiones del Lobo para poder sumar de a tres fue la lucha : “Se luchó, el equipo tiene mucho sacrificio y mucho trabajo”.