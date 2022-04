VIDEO.- Rocío Oliva llegó al país, rompió el silencio y habló de Pellegrino: "Es un hombre bien puesto"

Rocío Oliva Recién llegó a la Argentina después de unas vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, y se encargó de aclarar los rumores que la vinculan sentimentalmente con Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata. La ex pareja de Diego Maradona aseguró que no está en pareja con el dirigente, aunque reconoció el encuentro y sostuvo: "Uno está en pareja de quien se enamora".

“Estaba en el hotel como tantos argentinos, tengo buena onda, lo conozco y lo he visto en otras ocasiones”, contó la exfutbolista de 31 años al ser abordada en el aeropuerto por el notero del programa LAM.

"Es un hombre bien puesto, todo puede ser", afirmó Rocío tras la pregunta de Pía, una de las angelitas.

📺 #Exclusivo | ¿Rocío Oliva de novia con el presidente de Gimnasia? 😱



💬 "Conozco a Pellegrino hace mucho".



💬 "Todo puede pasar, los dos estamos solteros".



Cc #LAM @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/eLDnRYDRvI — América TV (@AmericaTV) April 11, 2022

Consultada sobre la información que aseguraba que se registró en la misma habitación de hotel que Pellegrino, fue terminante: “No sé qué día viajó él, no compartí habitación con él. Fui con mis amigas porque hay una vive allá hace tres años. Ya estaba el viaje planeado”.

“Me gustaría enamorarme, tengo 31 años. Si no me enamoro ahora, se me va a pasar la vida. Soy canceriana, me gusta el hogar. Ya va a llegar, ya me va a tocar. Eso no se busca, llega el momento y bienvenido sea”, continuó.

Rocío también reflexionó sobre qué pensaría Diego Maradona de un posible romance con Pellegrino: “Uno se pone en pareja de quién se enamora y con quién quiere estar, nadie tiene ningún título ni un cartel de nada. Todo lo que a mí me haga bien o feliz, sea con quien sea, Diego donde esté va a estarlo también”.