Habló Rocío Oliva: "Tengo derecho a enamorarme de quien sea"

La bomba que tiró el Listín Diario de República Dominicana sobre el viaje que habrían hecho juntos Rocío Oliva y Gabriel Pellegrino explotó con fuerza en todo el mundo (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-4-11-1-25-3-bombazo-el-presidente-del-lobo-con-rocio-oliva--espectaculos). Y las fotos a las que EL DIA accedió en exclusiva de la ex de Diego Maradona y el actual Presidente de Gimnasia ingresando al casino del Hard Rock Hotel de Punta recorren las redes sociales (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-4-11-11-59-0-exclusivo---las-fotos-de-rocio-oliva-y-gabriel-pellegrino-en-punta-cana-espectaculos).

En ese contexto, Oliva está pegando la vuelta al país pero antes habló sobre la noticia de la que este diario se hizo eco de la publicada en el medio dominicano. “Viajé a Punta Cana porque tengo una amiga que se fue a vivir hace tres años y le prometí que iba a ir por su cumpleaños", le dijo a sitio Teleshow. Sobre el encuentro con el mandamás mens sana agregó: "Entre los miles de argentinos que encontré de vacaciones, también estaba Pellegrino, el cual conozco y vi en otras oportunidades en diferentes eventos de fútbol”.

Fue en esa misma charla que la ex futbolista desmintió las versiones, pero no le cerró la puerta a un futuro romance. “De todas maneras soy soltera, tengo 31 años y derecho a enamorarme de quien sea”, expresó Rocío, quien además expresó su deseo de que “espero que no pasen muchos años más”.

Cabe recordar que el Listín Diario publicó que Oliva y Pellegrino habrían llegado el 4 de abril al destino turístico, elegido por muchas celebridades en esta época del año. Ese medio aseguraba que al llegar, seguramente los dos enfrenten preguntas de los medios porque, claro, Pellegrino no solo trajo a Maradona a Gimnasia, sino que además mantenía con el genio del fútbol mundial una relación cercana. Incluso, Diego estuvo muy cerca de dejar la dirección técnica del Lobo cuando Pellegrino anunció que no se presentaba a las elecciones. “Me voy por lealtad al presidente, el que me dio la chance de volver al país”, tiró por entonces. Finalmente, el presidente se presentó y ganó, y el entrenador siguió en el cargo.

Oliva, mientras tanto, había llegado al Lobo junto con Maradona, aunque por entonces la pareja atravesaba su vaivén final (oficialmente, estaban separados). Diego, de todos modos, la quería cerca de su vida, y según contaría su entorno tras su muerte, seguía enamorado de ella y fue, de hecho, uno de los motivos que citaron al hablar de la depresión que sufrió en el último tiempo. En principio, se comentó que Oliva se sumaría como jugadora del club, aunque finalmente se hizo cargo del fútbol femenino, espacio que dejó en marzo de 2020. Al parecer, sin embargo, seguiría ligada al presidente del Gimnasia...