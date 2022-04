Un Domingo de Ramos con muchos fieles

Los templos católicos de La Plata volvieron a recibir a los fieles para celebrar Domingo de Ramos, la primera jornada de conmemoración de la Semana Santa. En las distintas iglesias se realizó la tradicional bendición de ramos de olivo, que tienen un significado especial en la tradición católica.

En la Basílica San Ponciano, por ejemplo, numerosos fieles concurrieron a la misa y luego a la bendición personalizada de los ramos de olivo.

En la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de diagonal 76 entre 20 y 21, hubo una masiva misa en la vereda y la calle -cortaron el tránsito preventivamente-, donde los vecinos asistieron para participar de la misa y la bendición de los ramos de olivo.

Otro de los puntos en donde se llevó a cabo la celebración fue la Iglesia San Francisco de Asís, de 12 y 68, en donde las familias se hicieron presentes varios minutos antes del comienzo de la misa para bendecir sus ramos.

En la Catedral y otros templos platenses hubo, también, misas alusivas y bendiciones de ramos a lo largo del domingo.

Se trata de una jornada de rezo tran tradicional como diferente por la celebración del Domingo de Ramos, una fecha que rememora el ingreso de Jesús a Jerusalén y que dio inicio a la Semana Santa, la cual atravesará por el jueves y viernes Santo y el domingo de Pascua que tendrá lugar el próximo domingo.

El Arzobispo Víctor Fernández presidió ayer la Misa de Ramos en la Catedral. De la celebración participó un gran número de personas que alzaron los ramos en lo alto para recibir la tradicional bendición.

“Ese ramo que llevaré a mi casa significa mucho”, dijo Fernández, quien agregó “por que marcan la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, donde mucha gente lo recibió con alegría levantando ramos y con el corazón abierto. Jesús les dio todo, les dio su vida, les entregó todo su ser sin reservas., entonces cuando veo ese ramito en mi casa vuelvo a decirle que lo recibo con el corazón abierto, y él me da todo”.

“Además, el ramo dice que si lo proclamo a él como mi rey no puedo tener otros reyes. Por eso renuncio a ser esclavo de cosas y de personas. No acepto arrastrarme detrás de nada ni de nadie, porque Jesús es mi único rey que sostiene mi dignidad. De ese modo, cuando veo el ramo de olivo, echo fuera todas esas esclavitudes que se han apoderado de mí y me han llenado de obsesiones, y entonces me siento más libre”, agregó el arzobispo.