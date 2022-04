Más rechazos al fallo que archiva la causa por la megatoma de Los Hornos

La decisión del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, de mandar al archivo la causa por la megatoma de Los Hornos por considerar que en esa ocupación no cabe delito alguno sigue cosechando rechazos.

Por caso ayer, un extenso comunicado de la Mesa Institucional Regional expresó el tamaño de su sorpresa ante “una sentencia judicial que dispone la inexistencia de delito cuando se constata una ocupación masiva de tierras del Estado”.

“Nos sorprende por cuanto pone en duda muchas normas del derecho positivo y aún del derecho natural”, agregaron y que “frente a la flagrante invasión de tierras públicas constatada en cercanías del aeropuerto local denunciada ante el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata el juez dispuso que no se configuraba el delito por cuanto la ocupación no había sido clandestina sino a la luz del día”.

En ese sentido, desde la mesa regional reprocharon que “clandestinidad es un adjetivo que dice de un obrar secreto, oculto y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley o para eludirla. Así se define a la clandestinidad, es decir a un obrar que es consecuencia de una decisión previa, secreta, oculta y ocultada porque se asume contraria a la ley”. De lo que se deduce que “lo clandestino no es una cuestión horaria, sino el ocultamiento de la decisión y el fin perseguido, y en el caso es la decisión de consumar un hecho sabidamente ilegal con fines no de ocupación provisoria sino de apropiación patrimonial. No escapa a la razón que hubo una búsqueda del lugar, una decisión previa de tomarlo, una organización de muchas personas antes, durante y después de la ocupación y todo ello en forma clandestina seguida de esa acción colectiva de apropiación. La hora en que tuvo lugar la invasión es absolutamente irrelevante”, apuntaron.

En su fallo, que generó un enorme revuelo y despertó críticas opositoras tanto en el plano local como en el nacional, Padilla consideró que el predio ocupado se encontraba “ocioso”, sin medidas de protección y que la ocupación se desarrolló sin violencia “a plena luz del día”. Ergo, concluyó que el caso, que se inicio tras la toma de febrero de 2020, no constituía delito.

“¿Puede acaso decirse que los hechos puestos a consideración del Sr. juez son hechos carentes de ilegalidad?”, se preguntaron en la Mesa Institucional Regional y advirtieron: “En modo alguno, sin embargo ese criterio subyace en la decisión por la simple razón de que era de día”.

Añadieron que “lo resuelto tiene graves consecuencias no solo para este tan trascendente caso sino que desnuda una visión de la realidad dentro de la cual es posible apropiarse de espacios públicos nacionales, provinciales o municipales sin contar los privados con la sola condición de que sea de día”.

El comunicado en cuestión advirtió además que “la estrategia de hechos consumados validada por el Sr. Juez buscó y encuentra en la sentencia hacerse de tierras en forma gratuita o apropiarse de una herramienta de negociaciones con innegable contenido político”.

Se detiene también en la mención que hace el fallo a la posible urbanización de las tierras “apropiadas clandestinamente que estaría considerando el Estado Nacional o Provincial como argumento para banalizar los hechos. Esto alarma aún más a quienes asistimos a la decisión judicial”. Y se pregunta “si el Estado puede disponer a título gratuito, sin ley, en favor de personas humanas que por simples vías de hecho tienen las tierras usurpadas. ¿Las va a urbanizar el Estado gratuitamente? ¿Va a entregarles titulo de propiedad a los ocupantes?”.

“Esas dudas nos hacen ver que existe una visión de la realidad en la cual todos los bienes que tiene el Estado en cualquiera de sus niveles son cosas de nadie, las que son cesibles a título gratuito a quien quiera pedirlas sean estos ricos o pobres, sean nacionales o extranjeros”, alertaron en la mesa regional y que con esta sentencia “desaparece el Estado de Derecho y reina la anarquía”.

Por último, llamaron a repudiar este “evidente cambio de paradigma, que es contrario al deber ser que pretendemos para nuestra sociedad donde la propiedad y el esfuerzo personal tengan un valor y donde la solidaridad y asistencia social no se traduzca en el permanente regalo de recursos que, lejos de no ser de nadie, son de todos”.