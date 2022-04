Recolección, medido, licencias...: ¿Qué va a pasar con los servicios por el Jueves y Viernes Santo?

La Municipalidad de La Plata informó que durante todo el fin de semana largo por Semana Santa las oficinas administrativas permanecerán cerradas y solicitó evitar sacar los residuos el jueves, ya que el viernes no habrá recolección.



Desde la Comuna se precisó que el Jueves Santo la recolección de residuos funcionará de modo normal (bolsa negra, verde, no habituales y barrido), no así el Viernes Santo.



Asimismo, el sábado el servicio será normal y luego la recolección habitual retomará el día lunes, ya que los domingos no hay servicio.



También se informó que el estacionamiento medido no será aplicado ni jueves, ni viernes, pero sí el día sábado, que no es feriado, y que circularán por la ciudad platense las grúas de control de tránsito.



En cuanto al transporte público local, se precisó que funcionará el jueves y viernes con frecuencia de feriado.



En otro orden, desde el área de Convivencia y Control Ciudadano no se otorgarán turnos para obtener licencias de conducir ni jueves, ni viernes, y serán reprogramadas aquellas previstas para el día sábado.



Aquellos que deseen obtener turnos de manera virtual, podrán hacerlo normalmente. Se precisó que todos los días se llevarán adelante inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad durante la jornada.



También, la línea de Atención al Público 147, que funciona las 24 horas los 365 días del año, atenderá denuncias y reclamos vecinales; mientras que todas las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento con controles permanentes.



Por su parte, los Centros de Atención Primaria para la Salud (CAPS) tendrán a disposición guardias de enfermería durante todo el día; mientras que el Servicio de Emergencias (SAME) trabajará de manera normal, como la línea telefónica 107 que atiende urgencias.



Desde el jueves y hasta el domingo, el Cementerio municipal funcionará para las visitas en el horario de 8 a 16; mientras que la administración mantendrá una guardia sólo para servicios de sepelios, de 8 a 12.



En cuanto al entretenimiento y la actividad física, la República de los Niños estará abierta durante toda la jornada (de 7 a 22 h); mientras que el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 19 para el esparcimiento de los vecinos.



Por último, se informó que tanto el Mercado Central (venta minorista), como el Mercado Regional (venta mayorista) abrirán solamente el día jueves; retomando su habitual funcionamiento el día lunes.