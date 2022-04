La vuelta de Tinelli: sin la marca "Showmatch", así será su próximo programa

Marcelo Tinelli puso en marcha los ánimos de su productora La Fila para regresar a la pantalla de eltrece a mediados de año. Así, En los últimos días -y desde las redes- el mismo conductor y empresario compartió los entretelones de la preproducción del nuevo programa que se viene para junio de 2022.

Ahora, se supo que el primer gran cambio será su nombre, ya que abandonará el Showmatch que lo acompaña desde 2005, cuando pasó de Telefe a Canal 9. Y recordemos también que sus anteriores nombres habían sido Videomatch, cuando comenzó a emitirse en 1990 por Telefe, y más tarde en El Show de Videomatch, de 1995 a 2004.

“No se va a llamar Showmatch, ya que haremos otro programa, otro formato, otro nombre”, confirmó Tinelli. Es bueno saber que durante mucho tiempo circularon rumores de que existía un impedimento legal para usar esa marca por parte del Grupo Indalo, dueña de su ex productora Ideas del Sur, que tiene registrado el nombre de Showmatch. De todos modos, el argumento fue negado rotundamente por el mencionado grupo empresarial.

El nuevo formato que tendría Tinelli, se trata de "All Together Now" (reconocido nombre de una bella canción de The Beatles en su LP y posteriormente film "Submarino Amarillo" producidas durante los años 1968- 1969). Concretamente, se trata de un talento show de la BBC en el que confluyen nada menos que 100 personas en el jurado, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas. Recién nacido en 2018, tuvo hasta ahora dos temporadas y ambas fueron conducidas por la excantante de las Spice Girls, Geri Halliwell. Asimismo, para votar a favor de un participante, los integrantes de ese gran jurado y tribuna solo tienen que levantarse de sus asientos. En ese momento, se enciende una luz y el concursante gana un punto. Lógicamente, cuanto más apoyo recibe, más alto será el puntaje para clasificar y competir con otros aspirantes.

Otro dato: el plan B sería otro envío británico llamado The Dancer. Nada diferente a otras opciones, ya que es - ni más, ni menos - que un concurso de baile creado por el reconocido productor y conductor Simon Cowell, que por estos tiempos fue un verdadero éxito en España.