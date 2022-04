Pocos precios y marcas: los “cuidados” no están a pleno

Lanzado a inicios de esta semana, el programa Precios Cuidados pensado para la venta en negocios de proximidad (almacenes, minimercados y autoservicios barriales y supermercados chinos) no está llegando a los consumidores. Dentro de la lista de 60 productos acordados (entre comestibles, bebidas, higiene personal y limpieza del hogar) una gran parte, según señalaron en el sector de los comercios minoristas, no se encuentra en las empresas de mayoristas, ya sea la faltante por la marca o por el valor establecidos.

Esta canasta de productos esenciales comercializados en locales de cercanía fue pactada entre la secretaría de Comercio Interior y los sectores mayorista, de distribución y minorista. La adhesión al programa para los almacenes y súpers de barrio es optativa, de ahí que el control del cumplimiento pasará por no permitir que los productos se vendan a otro precio que el establecido.

Según plantearon algunos almaceneros, en ese sector casi no hay artículos del nuevo programa porque “cuando vamos a surtirnos faltan los productos o no están los precios acordados”, puntualizaron y mencionaron como ejemplos de faltantes una pasta dental de 70 gramos, una mermelada de naranja y un aceite de 900 ml. Otro caso es el de una marca de azúcar que en la lista de “Cuidados” está a 63,30 pesos pero en las distribuidoras el costo es de 97 pesos.

“Nosotros, los minoristas, tenemos un solo canal de abastecimiento, el mayorista y los distribuidores; si no encontramos la mercadería ahí no tenemos mercadería para vender. Por eso es que lo estamos planteando continuamente a los funcionarios, porque no podemos estar recorriendo todo el tiempo empresas mayoristas para acceder a los productos”, señaló Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia -FABA-. El dirigente, al mismo tiempo, indicó que de acuerdo a lo que le informaron en la cartera de Comercio Interior, “los productos del programa van a estar esta semana”.

Sostuvo Savore que “lo bueno de este programa es que hay reglas claras, hay un precio de compra y un precio de venta; hay una transparencia, fue un tema muy planteado por la Federación, que haya un precio de compra y precio de venta entonces sabemos cuál es nuestra rentabilidad”.

Cabe aclarar que la mayoría de los suministros de mercadería provienen de la intermediación del sector mayorista, con excepción de dos productoras de gaseosas, dos de lácteos y dos de cervezas.

En la Región, según indicaron fuentes minoristas, sólo una empresa de las tres mayoristas más importantes anunció ayer que cuenta con los 60 productos de Precios Cuidados para almacenes.

Ricardo Cuevas, de la Asociación de Almaceneros de Berisso, estimó que si bien no es obligatorio disponer del nuevo programa, “la mayoría del sector lo va a cumplir”.

El programa estructural de Precios Cuidados, que arrancó desde las cadenas de supermercados y ahora incorporó a los pequeños y medianos comercios de proximidad, contempla unos 1.500 artículos.

Miguel Ángel Calvete, director de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas (Fesach), adelantó que “en tanto y en cuanto los mayoristas y distribuidores provean los productos, obviamente se van a poder comercializar”.

Los 60 productos

A continuación se detalla la lista con los productos acordados para los negocios de proximidad: Aceite Girasol Cañuelas 900 ml, $218,00; Aceite Girasol Cocinero 900 ml, $218,00; Aceite Mezcla Cocinero 900 ml, $197,20; Acondicionador Sedal 120 ml, $90,00; Agua Saborizada Lima Limón H2oh! 1.5 lt, $142,80; Algodón Hidrófilo Clásico Doncella 300 gr, $300; Arroz Integral Gallo 1 kg, $222,60; Azúcar Dominó 1 kg, $92,20; Cacao en Polvo Nescao 300 gr, $154,50; Caldo Cubo Verdura Wilde 12 unidades, $76,80; Conserva de Choclo Cremoso Noel 300 gr, $110; Conserva de Tomate Pelado Entero Común Noel 400 gr, $94,30; Desodorante Dark Temptation Axe 150 ml, $264,80; Dulce de Leche Casanto 400 gr, $178,50; Fideos Spaghetti Trigo Pan Favorita 500 gr, $81,40.

Fideos Tallarín Trigo Pan Favorita 500 gr, $81,40; Galletitas Dulces Clásicas Chocolina 100 gr, $80; Galletitas Dulces Variedad Dorada Variedad 310 gr, $211; Galletitas Saladas Galletitas de Agua Light Express 103 gr, $86; Gaseosa Cola Light Pepsi 1.5 lt, $153; Gaseosa Lima Limón Free 7up 1.5 lt, $173,40; Harina de Maíz Noel 500 gr, $100; Harina de Trigo 3/0 con Vitamina B6 y B12 Blancaflor 1 kg, $91,60; Harina de Trigo 3/0 Morixe 1 kg, $89,20; Jabón de Tocador Antibacterial Fresh Rexona 90 gr, $94,80; Jabón en Polvo Matic Ala 800 gr, $206,70; Jabón Líquido Para Ropa Botella Héroe 1500 ml, $203,94; Jabón Líquido para Ropa Clásico Héroe 800 ml, $136,80; Jabón Líquido para Ropa Para Ropa Doypack Ace 1400 ml, $285,60; Lavandina Común Héroe 1 lt, $73,50.

Lavavajillas Aloe Vera Magistral 300 ml, $179,50; Leche Fresca 0,01 Casanto 1 lt, $117; Leche Fresca 0,02 Casanto 1 lt, $117; Leche Fresca 0,03 Casanto 1 lt, $117; Máquina Para Afeitar Prestobarba Azul Gillette 5 unindades, $377,40; Mate Cocido En Saquitos Nobleza Gaucha 25 unindades, $92,70; Mermelada Naranja Noel 454 gr, $160; Pan de Molde Original Blanco Fargo 400 gr, $278,10; Papel Higiénico Hoja Simple Blanco 50 mts Higienol 4 un, $168,30; Papel Higiénico Simple Hoja Blanco 60 mts Campanita 4 unidades, $169,30; Pasta Dental Doble Protección Odol 70 gr, $104; Pasta Dental Frescura 123 Kolynos 90 gr, $122,40; Premezcla para carne Knorr 140 gr, $110; Preservativos Tachas Prime 3 unidades, $270,30; Protectores Diarios Largo Multiestilo Kotex 20 unidades, $267,50.

Protectores Diarios Pocket Anatómico S/Deo Doncella 40 unidades, $154,30; Puré de Papas Puré de Papas Chef 100 gr, $137,70; Puré de Tomate Noel 210 gr, $60; Queso Untable Clásico Casancream 200 gr, $224,40; Repelente Extra duración Aerosol Off 170 ml, $408; Rollo de Cocina Multiuso 120 Paños Campanita 3 unidades, $210; Shampoo Sedal 120 ml, $90; Sopas Quick de Espinaca Knorr 5 unidades, $202; Tabletas Para Mosquitos Repuesto Fuyi 24 unidades, $326,40; Tapas de Empanadas Tapas de empanadas Hojaldre Favorita 300 gr, $123,60; Tapas de Tarta Pascualina Hojaldre Favorita 400 gr, $133,90; Toallitas Higiénicas p/Menstruantes Tanga Siempre Libre 8 unidades, $189,70; Toallitas Higiénicas p/Menstruantes Triple Protección Suave Always 8 unidades, $219,30; Yerba Mate Con Palo 4Flex Suave Unión 500 gr, $302,10; Yerba Mate Con Palo 4Flex Taragüí 500 gr, $302,10.