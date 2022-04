Cuadro de Pablo Escobar, armas y sin detenidos en allanamientos por la interna de la Uocra

La policía llevó a cabo en las últimas horas tres allanamientos en el marco de la feroz interna que vive la UOCRA. Fueron tres casas de La Plata, Berisso y Ensenada, en donde buscaron a Braian Medina, nieto del "Pata", y a otras dos personas, acusados por los graves incidentes ocurridos en distintos obradores de nuestra ciudad durante esta semana. Además se los denunció por "amenazas y desmanes".

En los procedimientos ordenados por la Justicia se secuestraron varias armas, pero no arrojaron detenidos ya que los denunciados no se encontraban en los domicilios allanados. Aunque un dato que llamó la atención en los operativos fue un gran cuadro del narcotraficante Pablo Escobar en una de las viviendas.

Cabe recordar que días atrás en fueron apuñaladas al menos dos personas y reportaron que hubo detonaciones de armas de fuego, cuando al menos 40 personas en moto recorrieron varias obras para realizar "extorsiones", según consta en la denuncia policial.

Se informó que en las casas que se allanaron sólo se encontraban familiares de los imputados, a quienes se les tomó declaración. La causa es llevada adelante por la UFI Nº8, a cargo de Martín Almirón, y está caratulada como "amenazas agravadas".

Jornadas violentas

Los testimonios vecinales sobre los hechos ocurridos esta semana estremecen. Hablan de tiros, bombas de estruendos y agresiones a obreros. Y apuntan a un sector de la Uocra seccional La Plata que estaría referenciando con Juan Pablo “Pata” Medina y presuntamente involucrado en al menos dos ataques a obradores de la Región. De fondo, la feroz interna por el control del gremio de la construcción.

De acuerdo a la denuncia penal, el primero de ellos tuvo lugar en la mañana del lunes en una obra que ejecuta la empresa OCSA S.A. en 12 y 72, donde, de acuerdo a un comunicado difundido por la Cámara de Desarrolladores Urbanos Región Capital (CDU), se presentaron “unas 40 personas, algunas de ellas esgrimiendo armas de fuego”. A la cabeza de ese grupo, dijeron los desarrolladores, iba una persona “que se identificó como Brian Medina” -nieto del “Pata”-, aunque “nadie lo pudo identificar efectivamente y no hay foto ni videos”, aclararon en la CDU.

Lo cierto es que la denuncia presentada por OCSA es cruda en detalles y da cuenta del terror con que amanecieron el lunes los vecinos que lindan con Meridiano V: “Alrededor de las 6.30 se presentaron unas 40 personas, uno desde Volkswagen gol blanco dando directivas con un arma de fuego”, comienza la presentación judicial a la que accedió este diario y después abunda en pormenores como la amenaza de golpear al sereno si no los dejaba ingresar a la obra o el insistente pedido para que los titulares de la firma dieran explicaciones “por haber denunciado a los Medina”.

La acusación apunta, se dijo, a quien se identificó como “Brian, el nieto del Pata” que habría exigido tomar en la obra “al personal que ellos indicaran”. Sobre el final, la denuncia se torna más temeraria al describir que quien blandía el arma de fuego amenazó “con parar la obra si no se tomaba a los obreros que ellos designen” y habría rematado con una sentencia que asustó a los obreros de OCSA: “Liberaron al ‘Pata’, volvemos por todo”.

Referían así al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La Plata que semanas atrás favoreció a Medina, al ordenar su liberación en la causa por “asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero” por la que terminó detenido en 2017. No obstante, hasta tanto esa excarcelación quede firme, seguirá con prisión domiciliaria y a la espera del juicio oral. Mientras que, en caso de concretarse su libertad, se le impondrá la obligación de fijar residencia y no ausentarse del domicilio por más de 24 horas sin previo aviso y autorización del tribunal. No podrá tomar contacto con las víctimas ni acercarse a sus domicilios. Tendrá prohibido salir del país y no podrá desplegar ninguna actividad gremial.

En este contexto, el de 12 y 72 no habría sido un hecho aislado. Tampoco el único en las últimas horas, cuando vecinos de 15 y 526 despertaron un día después con una sinfonía de motos y autos a toda velocidad que siguió con “ruido de tiros y bombas”. Como el lunes, el blanco fue de nuevo el obrador de una contratista ferroviaria: “Entraron por la fuerza, vandalizando autos y golpeando a los obreros que salían corriendo desesperados. ¡Les pegaban con palos, un horror!”, describió una vecina todavía con el miedo a flor de piel. En este caso no se identificó a los agresores.

Subyace en ambos episodios la vieja interna por el control del sindicato de la construcción que de un lado enfrenta a los Medina y del otro a Iván Tobar, el exbarra de Estudiantes que aspira a conducir la Uocra platense. En el medio está la puja por las bolsas de trabajo. “Ahora que liberaron al ‘Pata’ volvemos por todo”, habría dicho uno de los denunciados “Entraron por la fuerza, pegándole a los obreros. Un horror”, describieron en 15 y 526.