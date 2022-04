Aclaración de la Unidad Penitenciaria N° 9 por las elecciones universitarias

Desde la Dirección de la Unidad Penitenciaria N° 9 se informó mediante un comunicado que, en relación a la elecciones universitarias del corriente año, del día miércoles 30 de marzo, "se procedió a habilitar todas las unidades penitenciarias y se efectuó normalmente el acto eleccionario sin ningún tipo de inconveniente".

Según se destacó, por las características de seguridad de las unidades carcelarias, la votación se realiza en el transcurso de un día. "Puntualmente, en este acto eleccionario, los estudiantes de la Facultad de Humanidades como de Periodismo solicitaron concurrir de manera excepcional el día siguiente", manifestaron en el comunicado.

Luego aclararon que "el jueves 31 de marzo no se presentó nadie de las Facultades de Humanidades ni de Periodismo, aunque si asistieron de la Facultad de Derecho". En ese sentido agregaron: "En función del acto eleccionario, la importancia de considerar que su realización se lleva a cabo de manera similar a las elecciones ocasión en la cual la ciudadanía elige a sus representantes. Dicho acto eleccionario se lleva a cabo durante una jornada. Finalmente el día viernes 1 de abril, se presentaron inconvenientes en materia asegurativa, sumado a la proximidad del fin de semana y la intensificación de las visitas, que incluye el ingreso de cientos de personas".

La denuncia

Cabe recordar que tal como publicó este diario, las decanas de las facultades de Humanidades y de Periodismo -Ana Julia Ramírez y Andrea Varela- y la prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP, Verónica Cruz; presentaron un reclamo ante el ministro de Justicia de la Provincia, Julio Alak por problemas que, según expresaron, se registraron en la votación de la elección del claustro estudiantil en esa cárcel.

En la nota enviada al ministro se expresa que en las dos primeras jornadas, las elecciones se realizaron “correctamente” en diversas unidades penales. Pero el viernes 1 de abril, las autoridades de mesa y fiscales estudiantiles de Humanidades no pudieron entrar a la Unidad 9 de Olmos: “Personal penitenciario de la Unidad les informó que no podrían ingresar”, indicaron.

La situación no se corrigió pese a las gestiones del decanato, se asegura. Más abajo, se señala que la misma dificultad tuvo Periodismo. Tras considerar que se trata de un hecho de “gravedad institucional”, apuntaron que no tiene antecedentes “desde que se constituyen mesas electorales en instituciones penitenciarias”. No obstante, una fuente de la UNLP aclaró que el cuadro no generó impugnaciones del resultado de las votaciones en esas facultades.