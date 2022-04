“Discusión estúpida”

Estudiantes gana y golea. Y es foco de la crítica de un sector de la prensa que revivió un añejo debate sobre qué es jugar bien al fútbol. Sí, la misma discusión que se inició hace más de 50 años con el equipo que dirigía Osvaldo Zubeldía se reinstaló en la agenda mediática.

La semana pasada, ignorando la goleada aplastante del Pincha sobre Vélez por la Libertadores, los medios nacionales hacían una encuesta sobre quién era el equipo que jugaba mejor al fútbol en Argentina: River, Defensa y Justicia, Racing o Argentinos.

Es más, en un medio de alcance nacional un periodista destacó a los cuatro equipos citados y añadió: “Estudiantes también gana y golea, pero es otra cultura. No es inválida, pero es más físico, roce, juego aéreo, pelota parada... River es juego, pase al compañero, espectáculo”.

No tardó nada en llegar la respuesta del hincha albirrojo, al punto el el propio periodista tuvo que publica otro tuit, con algo de ironía y fastidio: “¿Brasil 70, Holanda 74 o Estudiantes 2022? Tremendo nivel del Pincha jugando un fútbol champagne. No se enojen Pinchas! Disfruten”. Si hasta la cuenta oficial Pincha le contestó con una imagen de Gustavo Del Prete riéndose.

Esta nueva opinión llegó luego del buen empate en Montevideo y de la tremenda goleada de los de Zielinski en la Copa de la Liga Profesional, en donde lideran con 21 puntos la zona 2.

Además de estar puntero Estudiantes es el equipo más goleador con 26 tanto, cinco más que Defensa y Justicia que es el equipo más efectivo en la otra zona. Además, si al Pincha se le suman los partidos de Libertadores puede afirmar que marcó 18 goles en cinco partidos en 10 días. Uno de los goleadores del torneo es Mauro Boselli con 8 conquistas y Agustín Rogel está dentro de los máximos artilleros en la Copa. Y un dato más: de los últimos 11 goles apenas dos fueron a través de la pelota parada, el penal de Leandro Díaz y el cabezazo de Boselli contra los santiagueños.

Es más, es tan marcado su crecimiento en las últimas fechas que fue haciendo un gol más en todos los partidos (sacando de la cuenta el partido contra Nacional). 0-1 contra Boca, 1-1 con Gimnasia, 2-1 a Puerto Nuevo, 3-3 con Godoy Cruz, 4-1 a Vélez, 5-0 a Central Córdoba y 6-1 a Barracas Central.

Fernando Zuqui

Ricardo Zielinski fue convocado ayer por un canal de cable para opinar del tema y eligió despegarse la etiqueta de “técnico defensivo” que durante años le han puesto sobre su espalda: “No quiero perder tiempo en estupideces, cada entrenador juega de acuerdo a los jugadores que tiene. El camino es tratar de llevar a los jugadores al mejor lugar”.

Es más, no dudó en recuperar un viejo concepto suyo: que es más fácil jugar de determinada manera en la abundancia que en la pobreza. “Si vos sos poderoso tenés mucha ventaja con respecto al rival. Si sos pobre vas a tratar de cuidarte como en cualquier actividad. Entonces, es una discusión estúpida. Si sos pobre y no salís a defenderte sos un salame”, resaltó.

“Nuestro equipo es competitivo. A los técnicos nos contratan para ganar, no para ‘ser valientes’ en los planteos. No pierdo más tiempo en aclarar si soy o no defensivo”, disparó el Ruso, que destacó el poderío de su equipo yno dudó en resaltar el trabajo y convencimiento de sus jugadores.

Por último, insistió en pensar en el corto plazo, pero no renegó los deseos de consagración. “Tenemos siempre la ilusión y cada campeonato que empieza queremos lograr lo mejor. Nosotros pensamos en el próximo partido, cuando sea la etapa de definición veremos dónde nos encuentra”, finalizó.

El mensaje del hermano de Carlos Bilardo revivió el fuego

Un abonado a las opiniones futboleras en las redes sociales es jorge Bilardo, hermano del Narigón, quien aportó lo suyo a esta algarabía con un divertido comentario que hizo reír no sólo a los albirrojos.

“Ruso, tenés que cambiar”, escribió en Twitter. En el mismo mensaje amplió y especificó de qué se trataba el comentario. Prosiguió así: “Usá chupines, hacete la colita en el pelo, decí balón, decí bisectriz y todas las boludeces que se te ocurran”.

“No pierdo tiempo en esta discusión estúpida: si sos pobre y no salís a defenderte sos un salame

Ricardo Zielinski,

Entrenador de Estudiantes

El tuit del hermano del Narigón reflejó que el Pincha no sólo anima los dos torneos más importantes al que pueden aspirar los equipos argentino, sino que las estadísticas hablan de cierta superioridad del equipo de Zielinski, al menos hasta el día de la fecha. Por caso, es el equipo más goleador del país, con un total de 26 tantos. Con lo cual el viento para el Pincha es completamente a favor.

Luego del comentario, que repercutió fuerte en las redes, los hinchas se prendieron a la humorada. Un hincha agregó: “Decí basculación. Jaja, estos reyes del biri biri son así”, Otro usuario posteó: “Que siga así, seguiremos solos contra todos, como manda nuestra historia”.

El comentario le puso además un poco de rosca de humor al fantástico triunfo del Pincha. Y es que aún en la victoria más que holgada el DT mantuvo su estilo durante la conferencia de prensa. “Esta vez tuvimos una gran contundencia y lo definimos en el primer tiempo. Venimos jugando muchos partidos. Siempre hemos sido competitivos”, dijo Zielinski. Luego, conforme con el rendimiento del equipo en el partido y en la campaña, tiró: ”Esto es largo, hay que seguir por este camino, siempre mejorando”.