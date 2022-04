Conflicto AMP-IOMA: unos 400.000 afiliados afectados

El próximo jueves los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) no serán atendidos por los profesionales de la Agremiación Médica Platense (AMP), en una medida de fuerza del sector por los honorarios que les paga la obra social bonaerense. Muchos médicos ya han reprogramado los turnos de este 21 de abril, cuando se movilizarán cerca de las 11 hasta la sede central de IOMA. “Sólo se atenderán urgencias en las guardias”, anticiparon integrantes de la comisión directiva de la AMP. Desde IOMA indicaron que se ofreció un 36 por ciento de aumento escalonado, que será revisado en julio, y un 30 por ciento más para quienes utilicen las herramientas digitales que tiene la obra social bonaerense en consultas.

La medida de fuerza de los médicos tendrá impacto en unos 400.000 afiliados de la obra social bonaerense en la Ciudad. En las redes sociales de la AMP, los profesionales médicos marcaron que “IOMA precariza” y comparan el valor de las consultas que paga la obra social con el precio de un kilo de yerba; que una cesárea representa una bolsa de 25 kilos de comida para perros; una cirugía oncológica de mama es igual a llenar un tanque de un vehículo con nafta súper; o una punción de médula ósea representa un kilo y medio de asado”, entre otros ejemplos.

Según el doctor Gastón Quintans, secretario de la AMP, la oferta de la obra social es “insuficiente” y remarcó que la extensa negociación entre las partes “ya genera desconfianza”, lo que puede traducirse en una misión difícil un posible acuerdo entre las partes.

El uso de las herramientas digitales se transformó en una pieza clave de discusión. Para los médicos, no incluye a todos y la aplicación de esos elementos es de difícil cumplimiento.

“El token es el carnet digital del afiliado. No todos lo tienen, produce una clave de 6 dígitos. De cada 10 afiliados la bajan 1 ó 2 afiliados. La receta digital también es compleja para crearla y enviarla. Por hábitos, muchos pacientes no manejan cuentas de correo electrónico propias. Y cuando le preguntamos si tiene algún familiar que la pueda recibir no se acuerda la cuenta de mail”, detalló Quintans.

El profesional agregó que “además hay que cumplir con un porcentaje alto de uso de esas herramientas (70 por ciento en 90 días) y sólo así y con el contralor exclusivo de IOMA el profesional tendrá acceso a ese 30 por ciento de aumento, que es sólo para las consultas. Por todo lo dicho, el 66 por ciento que propone IOMA termina en una falacia”.

Las herramientas digitales de IOMA genera uno de los cruces con los médicos platenses

Remarcan en la AMP, que las herramientas digitales “no tienen una difusión importante entre los afiliados y afiliadas del IOMA. Esto último hace casi imposible el alcance de los tiempos propuestos por el Instituto, lo que implicaría un incumplimiento de la adenda por cuestiones ajenas a los profesionales, dejando a estos sin el incremento mencionado anteriormente”.

“Al no representar un beneficio real para todos los agremiados y agremiadas no debe ser incluida en la discusión. Los médicos y las medicas agremiados nos encontramos en el mismo contexto socio económico que afecta lamentablemente al resto de la población. No podemos tolerar que no se nos considere como al resto de los trabajadores a la hora de negociar incrementos de honorarios”, indicaron desde la AMP, donde señalaron: “si tienen el dinero para ofrecer ese 66 por ciento, porque no hacen una oferta global superior al 60 por ciento para todos los profesionales del sector y no con el 34 ó 36 por ciento, que está muy por debajo de la inflación estimada para este año. Siempre fue una referencia la paritaria salarial de los médicos de hospitales públicos, para todas las gestiones anteriores, cualquiera fuera el partido político. Ahora quieren modificarlo, en perjuicio de los profesionales médicos que trabajamos en clínicas, sanatorios o consultorios del sector privado”.

LA PROPUESTA DE IOMA

Desde la obra social informaron que la última propuesta incluye un “66 por ciento para las consultas y 36 por ciento para el resto de las prestaciones. Por un lado, un incremento no cerrado, para todo el año de 36 por ciento escalonado (12 por ciento en marzo, 9 por ciento en julio y 15 por ciento en agosto). Estos valores se calculan sobre los aranceles vigentes a enero de 2022. El restante 30 por ciento se otorga en el valor de la consulta médica por el programa de calidad y uso de herramientas digitales, supeditado a la utilización de herramientas digitales –token, receta digital, autorización online automática (AIO)- y al no cobro indebido al afiliado. Esta línea de incremento se otorga en respuesta al reclamo de jerarquización y revalorización de la consulta médica”.

También incluyen en el paquete de propuestas la “incorporación de todos los profesionales categoría A al padrón (de prestadores). Ya fueron incorporados todos los nuevos médicos agremiados categoría A solicitados por la AMP. Además el IOMA se compromete a discutir y formalizar un procedimiento en el plazo de 30 días para incorporación de nuevos profesionales, definiendo los criterios a tal efecto”.

También suma “un incremento retroactivo para cerrar 2021 e igualar la inflación. La suba del 5,7 por ciento calculado sobre el valor de los aranceles de febrero de 2021 busca alcanzar el 50,7 por ciento -porcentaje de la inflación para todo ese año según índices oficiales-.

Además “las partes se obligan a sentarse nuevamente en julio para la revisión de los aranceles para lo que queda del año”, añadieron.

También incluye en la propuesta el “adelanto del cronograma de pagos a 30 días de presentada la facturación por parte de la entidad”.

Mariano Cardelli, integrante del directorio de IOMA, indicó ayer a FM La Redonda (FM 100.3): “a la obra social le pedimos que sea moderna, que se desburocratice, que no haya tanto papel, que la gente no tenga que ir y venir, y por eso fuimos desarrollando el uso de herramientas digitales. Lo usan otras obras sociales, incluso en medicina prepaga y en mucho países del mundo. También sale beneficiado el afiliado, porque los trámites son más ágiles. Por eso no entiendo cuál es el punto de negación. Las herramientas digitales, como la aplicación y el token, funcionan, ya está probado. Pero tiene que haber voluntad de usarlas”.