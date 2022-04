Agremiación Médica Platense: Paro y movilización

Solicitada

AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE

IOMA PRECARIZA

PARO Y MOVILIZACIÓN

Convocamos a todas y todos los agremiados a movilizarnos el día jueves 21 de abril a las 11:00 AM desde AMP hacia IOMA

PARO: NO SE ATIENDE POR IOMA, NO HAY COBRO PARTICULAR

#IOMAPRECARIZA

IOMA PRECARIZA