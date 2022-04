Los chicos golpeados, en observación

Noemí, la mamá de la chica y el chico accidentados el domingo en un juego mecánico de la República de los Niños, le contó ayer a este diario que ambos menores seguían en proceso de recuperación de las lesiones que sufrieron.

“A la nena le duele el hombro y hoy (ayer) le hicieron una placa. Sí le indicaron que inmovilice el brazo”, dijo la mujer sobre su hija de 14 años.

Sobre la situación de su hijo de 11 años indicó que “la espalda ya no le duele, pero la rodilla sí y ahora deberá usar una rodillera. Tiene un hematoma a la altura de la cadera”, detalló.

La mujer sostuvo que el niño “tiene reposo por, al menos, una semana, sin ir al colegio”, dijo y añadió que “el próximo martes serán evaluados nuevamente”.

La situación se generó en el parque de juegos el último domingo. Fue sobre el final de la tarde, cuando estaba por culminar la jornada de actividades y giraba todavía, dentro del sector de los juegos mecánicos, la calesita de autitos.

Según los primeros informes, la adolescente y su hermano no tenían colocados los sujetadores de seguridad. Cayeron del carrito casi enseguida de iniciada la primera vuelta.

Doloridos por el impacto, los chicos, que viven en Florencio Varela, fueron asistidos por una ambulancia. Luego, sus padres los llevaron a una clínica del distrito de Quilmes, donde les practicaron los primeros estudios para determinar el grado de las lesiones.

Los familiares de los chicos se quejaron por el tiempo que demoró la ambulancia en llegar al lugar del episodio, dentro del predio. Según indicaron fueron 40 minutos. Por su parte, la empresa privada que presta ese servicio le dijo a este diario que pasaron 14 minutos.

Desde la Comuna, se indicó que “el episodio se registró por un error humano. Un empleado que estaba operando la máquina, no verificó que uno de los nenes no se había colocado el cinturón de seguridad y al iniciar el juego, el nene se cayó”, dijo un vocero y añadió que “para seguridad y tranquilidad de sus padres fue asistido por personal médico en el lugar, no obstante no requirió ser trasladado”, sostuvo.