Taxis: definen una suba del 20% con adelanto de la tarifa nocturna

Desde mañana el taxi tendrá un aumento en la tarifa, cercano al 20 por ciento. La bajada de bandera pasará a costar 120 pesos y la ficha cada 130 metros recorrido será de 12 pesos. De no mediar un imponderable de última momento, esta decisión será aprobada hoy por el concejo deliberante local, donde el despacho de la suba de los valores para viajar en coches de alquiler ya tiene el visto bueno de los concejales, según pudo saber este diario.

El pedido de aumento de tarifa fue realizado por propietarios y choferes de taxis desde hace más de un mes. Las subas en los costos operativos y la escalada inflacionaria, dispararon el reclamo del sector como una medida con carácter de urgencia, según indicaron fuentes del sector.

Hasta el momento, los usuarios de taxis pagan una tarifa de 98 pesos en la bajada de bandera y la ficha tiene un costo de 8,50 pesos.

No sólo subirá la tarifa regular, que corre de 6 a 24. También lo hará la tarifa nocturna, que a su vez se adelantará dos horas. Desde mañana a la noche pasará a costar 132 pesos y la ficha tendrá un valor de 13 pesos. Estos valores, siempre que el proyecto reciba la aprobación del concejo deliberante en la sesión de hoy, comenzarán a regir desde las 22 y hasta las 6 de la jornada siguiente.

TESTIMONIOS

El taxista José Alberto Suárez indicó que era de esperar que aumentara la tarifa en La Plata porque generalmente eso se produce cuando aumenta en capital federal. “Todo aumentó mucho, recaudamos entre 9 y 10 mil pesos por día y deberíamos recaudar 15 mil para que rindiera más”, opinó. El taxista sostuvo que seguramente en los próximos días tendrán menos trabajo porque eso sucede cada vez que se actualiza el precio de los viajes.

Desde hace tres semanas Brian trabaja de lunes a sábados como peón de taxi y contó que trabajando unas 8 horas logra hacer una recaudación de 10 mil pesos. “Un 30 por ciento más me sirve, yo no me puedo quejar”, agregó.

En tanto Sergio aseguró que el jornal de cada día es muy bajo con relación a lo que aumentó el costo de vida. “Tengo que hacer números para saber si realmente ese aumento mejorará en algo mis ingresos”, afirmó.

En tanto, la usuaria Lía Salinas se expresó molesta con el aumento de tarifa. “Viajo tres veces por semana desde San Carlos y si ahora gasto cerca de 600 pesos voy a tener que gastar unos 800 pesos, la verdad que me parece mucha plata”, dijo la mujer.

RECLAMO, COSTOS Y RELOJES

La suba de tarifa de los taxis es un pedido que realizaron dueños y sindicatos de choferes del sector ante diversos incrementos que tuvieron los costos de la actividad: repuestos, combustible, seguros, cubiertas y otros gastos que requiere el mantenimiento del vehículo, según indicaron distintas fuentes del sector.

Según pudo saber este diario, también se analiza una posible tarifa diferencial para los días feriados, propuesta que generó un intenso debate en las comisiones legislativas del Concejo Deliberante.

En suma, el incremento dela suba de la tarifa de taxis será otro golpe al bolsillo de los usuarios, quienes deberán desembolsar un promedio de 20 por ciento más una vez que se apruebe la nueva tarifa.

En tanto, se aclaró desde el concejo deliberante que los propietarios y choferes de taxis pueden cobrar el aumento una vez que actualicen los relojes de los vehículos, ya que los pasajeros deben pagar sólo lo que indica el equipo tarifador que tiene cada rodado.