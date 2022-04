Prisión preventiva para un hombre acusado de quemarle el auto a la ex

La fiscal especializada en violencia de género de La Plata, Mariana Ruffino, solicitó la prisión preventiva para un hombre acusado de quemarle el auto a su expareja, en un contexto de persecución y amenazas.

Según fuentes judiciales, de confirmarse la medida de la titular de la UFI N° 13, el imputado, Daniel Casquero, deberá seguir detenido, al menos, hasta el desarrollo del debate oral.

Para ello la resolución deberá atravesar primero la confirmación del juzgado de garantías de intervención, que puede hacer lugar al planteo o pedir que se profundice la investigación y, para el caso del primer supuesto, la segura apelación de la defensa en la instancia de Alzada, donde intentarán mejorar su situación procesal.

Casquero, cabe recordar, está señalado de haber chocado el rodado de la víctima varias veces y luego, con otro auto y un acompañante, lo prendieron fuego y huyeron.

El coche estaba en la casa de una amiga de la mujer, quien la había acompañado a presentar una nueva denuncia por la situación de maltrato física, psicológica y económica en la que se encontraría.

“En el video se ve que lo choca y vuelve con otro auto, será de un cliente porque él es mecánico y una persona más a prenderme fuego la camioneta”, contó la denunciante, identificada como Rocío Coco Novas (34).

La damnificada señaló que, cuando estaba radicando una exposición por el incendio, “fue a mi casa se colgó del timbre y rompió la puerta y la ventana”, relató.

Coco Novas tiene tres hijas en común de 2, 3 y 7 años con el sindicado agresor.

Fuentes del entorno familiar de la mujer contaron que en febrero, Casquero estuvo detenido cinco días en la localidad balnearia de Santa Teresita, tras protagonizar un episodio de violencia en el domicilio en el que se encontraba la víctima con sus hijos de vacaciones.

Según la mujer, Casquero llegó al partido de La Costa a buscarla, pese a que ella estaba escoltada por un patrullero.

Por lo ocurrido, el hombre quedó detenido por desacato y por eso estuvo preso. “No por mi denuncia”, aclaró la víctima.

Con la detención del acusado, que se registró en marzo pasado, Rocío recuperó algo de la tranquilidad perdida.

Previo a toda esta locura, la mujer se expresó desde las redes sociales, una plataforma muy utilizada por las víctimas de violencia de género, ya que a veces los tiempos de la Justicia no muestran la celeridad que la gravedad del caso requiere.

“Sépanlo. No puedo callarme más. Sufro violencia de género con este hijo de re mil p... drogadicto, cocainómano, psicópata, enfermo, con el que tengo tres hijas y estoy casada”, expresó.

“Recibo amenazas de muerte, al igual que mis hijas, me sigue con el auto, me hostiga con video llamadas de WhatsApp (...) Me arruinó la vida”, agregó.