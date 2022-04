Abasto se moviliza por la situación que atraviesa el club de ese populoso barrio platense

Los vecinos de Abasto convocaron para esta tarde a movilizarse por la situación que atraviesa el club Abastense. Según manifiestan, exigirán a las autoridades de la institución ubicada en 520 y 208 que "regularicen la situación" y que "el pueblo elija democráticamente un presidente y una comisión".

En las redes sociales de "Abasto Unidos" aseguran que "hoy es un día especial tanto para el pueblo de Abasto como para la agrupación nuestra. Por el hecho de que hoy históricamente el pueblo moviliza por el mismo pueblo". En ese sentido expresaron que "el vicepresidente del club Abastense se bajó de la asamblea. ¿Por qué? No sabemos, pero bueno avisarle tanto al vice como al presidente entre comillas porque para nuestro criterio no son nada porque no figuran en ningún lado".

En el medio, según manifestaron, hay denuncias cruzadas entre el presidente y el vicepresidente. "Desde hace 12 años no figura que haya un presidente en el club", le dijeron a este diario quienes organizan la movilización y agregaron que "incluso hay acusaciones de usufructo del club para beneficio propio del presidente, como que los alumnos le pagan por Mercado Pago a su cuenta personal".

Es por eso que convocan a marchar hoy a las 19: "Espero que nos reciban con las puertas abiertas, la idea es dialogar con la comisión y meternos en el tema para que se regularice la situación y se elija un presidente y una comisión que sea democráticamente elegida por el pueblo, por que el club es del pueblo y el pueblo somos todos".

Em otra publicación escribieron: "Llamamos a todos, a todas las agrupaciones, sin banderas políticas, al pueblo, a decir basta de los desmanes que están haciendo con nuestro querido club, por que hoy volvemos a figurar en todo los medios, por que hoy toda la ciudad de La Plata está hablando de Abasto, pero no están hablando porque se inauguró un comedor, porque se arreglaron las plazas, por que la primera de Abasto salió campeón. Están hablando porque otra vez la gente está denunciando que están haciendo de nuestro club un negocio". Y finalizan el texto diciendo "Abasto unido jamás será vencido".