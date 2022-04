"A la noche aparece un barrio que no conocemos", los testimonios tras el robo y muerte de un ladrón

La inseguridad golpea a todos los barrios platenses. Ninguno está exento de esta problemática. Y eso ocurrió en las primeras horas de este viernes en la cuadra de 69 entre 4 y 5, donde apareció muerto un ladrón que se cree fue ultimado por su cómplice tras un robo en 68 entre 5 y 6 (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-4-22-7-37-0-conmocion-y-misterio-en-la-plata-aparecio-un-hombre-muerto-en-plena-calle-y-creen-que-era-un-ladron-policiales). El hecho es investigado por la UFI 15, que aún debe terminar de unir algunos cabos sueltos.

Lo cierto es que los vecinos están conmocionados por lo trágicos episodios. Muchos escucharon los ruidos y no salieron por temor. Otros dormían y se enteraron esta mañana cuando ingresaron a la web de EL DIA. Pero todos coinciden en que esa zona está cada vez más picante.

"El barrio está mal. Hay mucho movimiento de día pero de noche, cuando nos vamos a dormir, aparece otro barrio que no conocemos", manifestó Gustavo, quien vive muy cerca del espantoso escenario en el que anoche murió un joven delincuente. "Nos vamos a dormir a las 10 de la noche y acá empieza otro mundo", agregó para graficar cómo viven el día a día.

El vecino además contó que anoche "estaba trabajando en mi casa y mi hijo me avisó que algo había ocurrido. Salí y no vi nada pero después me enteré que hubo una discusión en 68 entre 5 y 6, y que mataron a una persona". Sobre el hecho sostuvo que "empezó por un robo y no sabemos por qué terminó de esta manera".

Sobre cómo esta la zona Gustavo dijo que "hay gente que se asusta, que no quiere venir. La gente mayor ni sale de su casa". Y agregó: "Pasa lo que pasa en muchos barrios, problemas de inseguridad".

¿Qué pasó anoche?

El caso lo lleva la UFI 15, que si bien en un principio caratuló la causa como "Homicidio", más tarde la amplió a “Robo Calificado y Homicidio”. Lo que se sabe es que la víctima del asalto en la vía pública resultó ser un hombre de 26 años, de nacionalidad peruana, mientras el fallecido era un joven de quien se desconoce por el momento la edad y el detenido tiene 21 años. Estos dos últimos se cree que le robaron el celular al primero, motivo por el cual se investiga cómo terminó la historia con uno de los presuntos ladrones con una bala en la cabeza, herida que le costó la vida.

LEA TAMBIÉN Conmoción y misterio en La Plata: apareció un joven muerto en plena calle y creen que era un ladrón

El reporte policial asegura que los efectivos acuden al lugar tras una a denuncia al 911 por un "robo a mano armada" en 68 entre 5 y 6. Allí fue cuando se entrevistan con el hombre que dijo haber sido asaltado y que los delincuentes, que se movilizaban en moto, habían huido con su teléfono celular.

Tras la denuncia los policías salieron en busca de los ladrones y muy cerca de allí, en 69 entre 4 y 5, dan cuenta de la moto Dominator 400 con la que habrían cometido el ilícito. Pero en la escena también se encontraban dos personas, una de ellas en el suelo. Allí fue que al acercarse observan que presentaba una herida en la cabeza, que más tarde se determinó se trataba de un balazo en la sien producto de un disparo de arma de fuego.

En ese acto se procedió a detener al otro sujeto, incautándose en su poder el celular que había sido robado minutos antes. Pero lo que más llamó la atención fue que en un tacho de basura hallaron un arma de fuego "del tipo pistola". Según se informa en el parte, "por razones que se trata de establecer uno de los delincuentes le efectúa al otro un disparo el con arma de fuego del tipo pistola a la víctima en la cabeza a la altura de sien derecha, ocasionándole el deceso inmediato".

Más tarde, cuando arribo el Same, constató que por el imptacto del proyectil el joven perdió la vida. Personal de la UFI 15 en turno se hizo presente en el lugar y pidió la intervención del Gabinete de Homicidios, que preserva la escena del crimen a la espera del Grupo Pericial de la Policía Científica.

Ahora todo es materia de investigación por lo que se busca determinar fehacientemente quién fue el autor y el motivo del disparo. La hipótesis más fuerte apunta a que ambos delincuentes discutieron y uno de ellos gatilló.