A un día de su casamiento con la abogada platense, Jorge Lanata contó todo sobre la fiesta

A un día de su casamiento con Elba Marcovecchio, Jorge Lanata regresó a su programa de radio luego de haberse ausentado el jueves. Al respecto corrieron dos versiones: el periodista había faltado porque no se sentía bien, mientas que la otra fue que estaba haciendo trámites referentes a su boda.

Sobre la tradicionales costumbres que se realizan en las fiestas, como el ramo, la liga y las cintitas en la torta, Lanata se sinceró: “Yo no sé de qué carajo me están hablando”.

Además, recordó cómo se conocieron: “Fue en una audiencia. Lo primero que me preguntó fue ‘¿usted es propietario?’. ‘Sí’. Y ahí me empezó a mirar con otro interés”. Y sobre si se trató de amor a primera vista, dudó: “No sé, después nos volvimos a ver y nos quedamos como una hora y media charlando”.

En tanto, sobre aquella primera vez señaló: “el día de la audiencia, no me acuerdo bien, pero ella llegó primero, estaba con Florencia de la V, y yo dije: "mirá esta mina, entonces, nos pusimos a discutir de libertad de prensa y esas cosas”.

Si bien los flamantes novios ya adelantaron que en la fiesta que realizarán mañana en Exaltación de la Cruz no habrá baile, se supo que habrá tres o cuatro canciones claves para ellos durante la ceremonia, y él enumeró: “Un lento de Metallica, no recuerdo el nombre, que lo eligió Elba. Después hay una versión de Pau Casals muy bonita en chelo, uno de Ed Sheeran”.

Seguramente uno de los momentos más emotivos será cuando los novios repasen sus historias personales y la de ellos como pareja, para ello un allegado leerá un texto: “Me pidió que escribiera sobre ella y ella habló de mí y lo va a citar. No es para leerlo textual, sino que me preguntó qué cosas que me gustan de ella. Lo va a decir como en una charla”. Asimismo, ya tienen los anillos y adelantaron que por el momento no habrá luna de miel.

Por otra parte, Lanata recordó a la prensa: "cero bailongo, sepan los que van”. Finalmente, contó una infidencia del vestido de su novia: “se lo hace Gino Bogani al cuerpo y se lo termina ahí. Yo creo que nos vamos a estar casando y se lo va a estar cosiendo”. bromeó el periodista.