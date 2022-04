Claudio María Domínguez: “El miedo, la ira y la culpa son letales”

Periodista, conductor, escritor pero, por sobre todo, un referente espiritual y un canal humano a través del cual viajan mensajes motivacionales y alentadores con los que busca ayudar a personas que la están pasando mal, Claudio María Domínguez regresará hoy a La Plata para tratar de resolver un interrogante: “¿Cómo me quito las emociones que me enferman?”.

La cita, que será desde las 16 en el Teatro La Nonna, se realizará según su modalidad habitual: un encuentro ameno en el que este hombre de radio y televisión irá desarrollando junto al público un diálogo que se irá enriqueciendo a medida que avancen las preguntas, respuestas y experiencias personales.

En diálogo con EL DIA, antes que dar paso a la promoción de su presentación, agradece por ayudar “a la causa”, una causa que define en pocas palabras. “Lo mío un poquito es eso: sé responsable, hacete cargo de una vida que se llame vida, no podemos culpar a los demás por no atrevernos a tomar el control de nuestra historia, por no poder recuperar el poder, ni recordar quiénes somos realmente: ¿actores de reparto de los demás o protagonistas de nuestra propia historia?”.

Entusiasmado con su regreso a la sala de 3 y 47, donde lleva la cuenta de las más de 20 presentaciones ya hechas y en las que siempre lo recibe “con mucho amor” un público “ávido de una búsqueda genuina”, Domínguez cuenta que en su encuentro aportará guías para “desbloquear sentimientos como la ira, el miedo y la culpa, además de ahondar sobre la baja estima y los ataques de pánico, tratando de descubrir de dónde vienen, para qué y cómo puedo dejar de ser esclavo de ellos”.

Según explica, las emociones “más bravas” son tres: miedo, ira y culpa. “Son las más letales, las más enfermantes y se potencian entre ellas”, advierte Domínguez y repasa cómo funcionan. “Entre el miedo, prevalecen los miedos a la vida, a la muerte, a la carencia, a la soledad, a la enfermedad, a la partida de otros. La culpa es menos habitual en nuestros países latinos, aunque todos fuimos criados bajo el ‘por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa’. Y la ira es la más rápidamente brava: dicen que en 40 segundos empieza a demoler el sistema inmunológico”.

Consultado sobre cuál de estos malos ha sido el que más ha predominado en él, cuenta que ha sido “más bien iracundo, no miedoso”, sobre todo cuando sus hijas eran chiquitas, un sentimiento que le siguen llegando ahora como abuelo “pero enseguida lo transmuto, lo trato de ver, observar y debilitar rápidamente”, al punto que ya no diría que es iracundo sino, más bien, “iracundito”, según señala entre risas.

Para tratar de advertir y rechazar estos males, Domínguez dice que aportará ejercicios de “observación del ego” para poner en práctica en los momentos en que se disparan esas emociones para volver rápidamente al eje, “al aquí y ahora”.

Durante el encuentro, también se referirá a cómo “captar qué misión tenemos en la vida, la misión espiritual y la misión mundana”, algo que, admite, no es tan fácil de descubrir. “El 90% de la gente no capta su misión mundana, no capta para qué vino a este plano y se mueren sin haber vivido”. Y aún los que la captan, sentencia, “no captan la misión más profunda que es el sentido de la existencia”.

En esta presentación, acompañará a los asistentes a reflexionar en “para qué tenemos talento, cómo podemos aplicarlo, cómo puede servirle eso a la humanidad y cómo poder frenar la locura de la mente, en el aquí y ahora, sintiendo estados de dicha permanente”.

El encuentro incluirá momentos para la meditación y respiraciones conscientes, además del “ejercicio de activación de la glándula pineal para saber cómo precipitar merecimiento, cómo transmutar y quitar lo que ya no queremos en nuestra vida”.

Domínguez, que se hizo conocido hace más de medio siglo por haber triunfado en el ciclo de preguntas y respuestas “Odol Pregunta”, y después por haber trabajado en la distribución de cine y video, numerosos ciclos periodísticos y hasta por su faceta como guionista -“La marca del deseo”-, finalmente se quedó con la reflexión y la autoayuda, una temática que, además de sus encuentros presenciales, comparte a través de la radio y la televisión.

Actualmente, a Claudio María se lo puede seguir en C5N, una plataforma en la que continúa después de 13 años con “Hacete cargo”, un programa que “curiosamente” sigue “después de cuatro gobiernos, directores varios y la visión política diferente incluso del canal y, afortunadamente, lo dejan porque entienden que habla de amor, libertad, respeto al prójimo y de la unidad dentro de la diversidad”. En el dial, en tanto, tras 13 años en la Pop, sintió que había terminado un ciclo, y hoy en día se lo puede escuchar los domingos a la medianoche en Radio 10.

Con la entrada para su presentación en La Plata, el conductor regalará tres de sus libros, un material que, según explica, sale cinco veces más si lo compran en las librerías.

“Fl 90% de la gente no capta cuál es su misión mundana, no capta para qué vino a este plano y se mueren sin haber vivido”