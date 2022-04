Elon Musk tuiteó fuerte: compró la red del pajarito en 44 mil millones de dólares

El hombre más rico del mundo y director de la compañía de autos eléctricos Tesla, Elon Musk, acordó ayer la adquisición del total de acciones de la red social Twitter, a un valor por acción de US$ 54,20, en una transacción valorada en aproximadamente 44.000 millones de dólares, según confirmó la compañía en un comunicado. Ahora, se espera que la transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Twitter, se cierre en el transcurso del corriente año, sujeto a la aprobación de los accionistas.

“La Junta de Twitter llevó a cabo un proceso reflexivo e integral para evaluar la propuesta de Elon con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y el financiamiento”, dijo el presidente de la junta independiente, Bret Taylor.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Twitter recibirán 54,20 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de Twitter que posean al cierre de la transacción propuesta, un precio que representa una prima de beneficio del 38% sobre el valor de Twitter al 1 de abril pasado, día previo a que Musk revelara su participación de aproximadamente 9% en la compañía.

“La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, dijo Musk en el comunicado de la empresa, para agregar que “también quiero hacer que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los robots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial y la comunidad de usuarios para desbloquearlo”.

Se espera que la transacción, que fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Twitter, se cierre en los próximos meses, sujeto a la aprobación de los accionistas, la recepción de cuestiones regulatorias aplicables y el cumplimiento de otras condiciones habituales.

Musk aseguró que cuenta con US$ 25.500 millones de deuda totalmente comprometida y financiamiento de préstamos de margen, y está proporcionando un compromiso de capital de aproximadamente US$ 21.000 millones, informó la empresa, mientras que ayer las acciones de Twitter Inc. subían un 5,5% a US$ 51,63, previo al cierre de las operaciones en el mercado.

Cabe destacar que el 4 de abril pasado, el fundador y CEO de Tesla ya había comprado el 9,2% de las acciones de la red social, apenas una semana después de haber sugerido su interés en ingresar al sector. En esa oportunidad, el magnate había comprado un total de 73,5 millones de acciones de Twitter, de un total de 800,6 millones de títulos que componían el capital social de la empresa, lo cual supuso una participación del 9,2%. Con esa cantidad, equivalente a un total de 2.888 millones de dólares, Musk se ubicaba como el principal accionista de la plataforma de comunicaciones.

UN MEGA MILLONARIO

El multimillonario Elon Musk, que cuenta con un patrimonio de 287.000 millones de dólares, es la persona más rica del mundo en la actualidad, según el ranking de la Revista Forbes.

Antes de su primer compra de acciones, Musk, quien ya era un usuario frecuente de Twitter, había consultado en una encuesta entre sus 80 millones de seguidores, sobre si la red social se adhería “rigurosamente” o no al principio de que la libertad es esencial para la democracia, y días después, tras una mayoría que se inclinó por el “no”, se preguntó sobre “si sería necesaria una nueva plataforma”.

“Dado que Twitter cumple una función como una plaza pública y falla en adherirse a los principios de la libertad de expresión – dijo esa vez - esto socava a la democracia. ¿Qué podemos hacer?”, publicó a través de su cuenta personal. La respuesta llegó ahora, con la compra total de la compañía, resaltando que no buscaba “hacer dinero” con la adquisición.

“Twitter se había convertido en una especie de plaza pública de facto – dijo - así que es realmente importante que la gente tenga la realidad y la percepción de que son capaces de hablar libremente dentro de los límites de la ley”, añadiendo que pretende hacer un algoritmo de código abierto, de modo de que los usuarios puedan saber por qué la plataforma les muestra determinados contenidos y hacer aportes para modificarlo.

Claro que en el mundo de los negocios todo puede cambiar, como cambió la propia junta directiva de Twitter, que hace menos de un mes había anunciado

Hubo un plan para impedir que el magnate empresarial pudiera hacerse con el control total de la compañía. Así, el “Plan de Derechos” reducía la probabilidad de que cualquier entidad, persona o grupo obtuviera el control de Twitter a través de la acumulación de mercado abierto “sin pagar a todos los accionistas una prima de control adecuada o sin dar el tiempo suficiente a la junta directiva para tomar decisiones informadas”. Esa cláusula, también conocida como “píldora envenenada” en la jerga financiera, se activaría si un accionista sobrepasaba el 15% de las acciones de la empresa sin la autorización de la junta directiva.

Sin embargo, ayer los 44.000 millones de dólares puestos por Musk, hicieron cambiar a todos de opinión. Y para rematarla, el magnate escribió en su ahora propia red que “espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”.