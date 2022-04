Emotiva despedida de "Pipo" Méndez a Raúl Cuervo: "Todos los del club Los Tilos algo le debemos"

El Club de rugby Los Tilos publicó una emotiva despedida que le brindó el ex entrenador de Los Pumas y del elenco del Barrio Obrero, Héctor "Pipo" Méndez, a Raúl Cuervo, quien falleció recientemente y fuera jugador, entrenador y dirigente de los "verdes".

Esta es la publicación completa:

Raúl tendría que descansar un rato, pero como es imprescindible no lo dejaremos. Hace años que nos decimos “es el mejor”, y es cierto aunque no el único.

Hizo de todo y todo bien.

En Los Tilos jugó e hizo muchísimos tries inolvidables de toda la cancha.

Nadie, ojo lo que digo, nadie, le fue ajeno.

Entrenando y educando sin discursear. Con mucha inteligencia y exquisita cordialidad.

Su estrategia simple: el cariño, la solidaridad y la sonrisa.

Enseñó con naturalidad que el juego es LA VIDA. Todos le debemos algo que regalaba sin preguntar. Estando en el lugar exacto.

Un crack para estar como apoyo (interno, externo y axial, se dice ahora) sin teoría y en silencio. Atención! Sin necesidad de explicarle nada.

Eso lo revela como Maestro.

Todos los del club algo le debemos. Desde todas las camadas. Chicos que crecieron hasta hombres en encrucijadas.

Siempre bancando en el sentido extenso del término.

Su grandeza reside en que TODOS tenemos algo que contar junto a él.

“Una vez con Raúl…”, “un día Raúl…”.

Bueno Raulito. Descansá un rato porque te bancaste una sin la mínima queja.

Sé que arriba, en esta gira, tenés un equipazo que te cuidará y sabía que pronto llegarías.

Acá nos faltarás bastante, pero según tus enseñanzas tenemos que aguantar sin poner caras raras.

Estás adentro de los que nunca te olvidaremos y en cada árbol que disfrutabas como jardinero (otra más…).

Bueno basta. No discurseo más.

Beso y gracias.

Así nos enseñó.”

✍️ Héctor “Pipo” Méndez