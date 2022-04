Estupor en Romero por un caso de abuso sexual intrafamiliar

“Nos arruinó la vida”, declaró la madre de una niña presuntamente abusada por un joven de 19 años en Melchor Romero, quien resultó ser su medio hermano. Además, el acusado también habría manoseado a sus otras hermanastras, todas menores de edad.

El caso conmocionó a todo el barrio y por, el momento, el acusado quedó detenido.

Fue la pareja de la madre de las víctimas, quien encontró al joven ante un aparente ataque sexual.

Según reveló el hombre, de 34 años, el hecho sucedió el domingo pasado, mientras dormía en su casa ubicada en 157 entre 519 y 520.

En un momento de la noche, se levantó para ir al baño y presenció lo peor. “Lo vi cuando la estaba violando”, contó en diálogo con este diario.

La historia tiene un trasfondo que será analizado en profundidad por la Justicia a través de las pericias psicológicas, pero se enmarca en una situación de extrema vulnerabilidad.

De acuerdo a los testimonios de la madre de las pequeñas, el acusado volvió de la provincia de Corrientes hace un año, para instalarse en la vivienda que la mujer comparte con su actual pareja y sus tres hijas (producto de un matrimonio anterior).

El chico decidió irse al norte cuando era apenas un niño, y volvió en el 2021 luego de haber padecido supuestos maltratos por parte de su padre biológico, con el que vivió toda su infancia y adolescencia.

Fuentes del caso aseguraron que investigan si el joven también habría sido víctima de abuso intrafamiliar.

“Él se fue con su papá hace diez años, después de que me hicieran una denuncia falsa. Decían que yo le pegaba y eso no era cierto. En mayo del año pasado, me escribió por Facebook y me dijo que quería venirse a vivir a La Plata, porque lo maltrataban allá. Yo le compré un pasaje y me lo traje”, contó la madre en una entrevista que le concedió a EL DIA.

“Nunca imaginamos que iba a suceder esto. Nos arruinó la vida, pero más a las nenas que son lo más preciado que tengo”, expresó entre lágrimas.

“YO VI TODO”

Sin poder salir del estupor, ni recuperarse del mal trago, el esposo de la madre del acusado relató el momento en el que habría encontrado al joven junto a una de las niñas.

“Esa noche estaba durmiendo y me levanté al baño. Al abrir la puerta que de la habitación que da al comedor, me encuentro al pibe con los pantalones bajos. La tenía a la nena contra la mesa, boca abajo, también con los pantalones abajo”, aseguró.

El hombre pegó un grito que alertó al sujeto. “Salió corriendo para la calle”, contó el testigo, quien después despertó a su mujer y ambos salieron a buscar al joven de 19 años.

“Empezamos a gritar y los vecinos que estaban afuera lo agarraron, lo golpearon y quisieron lincharlo”, agregó.

En medio de un estado de shock, la madre del acusado llamó al 911 y un móvil del comando de patrullas llegó al lugar. Los efectivos aprehendieron al muchacho y lo derivaron a la comisaría decimocuarta, donde quedó imputado por abuso sexual y será indagado por el fiscal titular de la UFI Nº 3, Juan Menucci.

En ese sentido, en la pesquisa penal se aguarda por una serie de resultados de peritajes y la cámara Gesell a la víctima para avanzar en la causa. También a las hermanitas.

“QUE NO SALGA NUNCA MÁS”

“Es muy difícil que haya pasado esto dentro de la familia. Espero que haya justicia, que le den perpetua y no salga nunca más. Pero lo más probable es que salga en unos años y le termine arruinando la vida a otra persona”, expresó la mujer visiblemente conmovida.

Y agregó que, en un momento de extrema indignación, se le pasó por la cabeza “hacer justicia por mano propia”.

El día después

El testigo del aberrante hecho contó que “ahora se viene lo más difícil”, ya que la nena todavía no se recupera de lo sucedido y por las secuelas psicológicas que pueden quedarle después de los abusos.

“De ahora en más, es poner la mejor cara, ir a trabajar igual y apoyarla en todo, porque empieza lo peor, lo más difícil. Hay que cuidarla y darle un mundo de amor y contención, para que no tome decisiones feas en un futuro y que sigan lo mejor posible con su vida”, expresó.

“Lo más difícil para nosotros también pasa por la cabeza, no lo vamos a olvidar más. Somos buenos padres, gente laburante que amasamos y vendemos pan. Todos los días nos buscamos el mango y esto que pasó nos duele mucho. No dormimos hace dos días. Pero hay que seguir, por ellas”.

El hombre pidió respeto por la familia y por su esposa: “Soy su pareja desde hace 7 años y se que las cuida muchísimo a sus hijas. Espero que la gente no la juzgue”.