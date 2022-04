Denuncian a intendente por campaña sobre drogadicción

Legisladores nacionales y concejales de Morón enronlados en Juntos fueron ayer a la Justicia contra el intendente de ese distrito, Lucas Ghi, y reclaman interperlarlo. La movida se da luego de que se conozca la difusión de una campaña municipal sobre el consumo de estupefacientes, en la que los folletos prescribìan tomar “poquito” al consumir sustancias como cocaína y pastillas.

Según indicaron los nueve concejales de la oposición de Morón, acompañaron el proyecto de “reducción de daños” entre los consumidores de drogas, pero no el contenido de los materiales de difusión.

En tanto, el diputado nacional Waldo Wolff presentó una denuncia contra el intendente en el fuero federal por difundir públicamente el uso de estupefacientes y por instigar a cometer un delito. Los concejales de Juntos por el Cambio en Morón también llevaron el tema a la Justicia federal.

En su denuncia, resaltó que “la campaña dirigida por el intendente Ghi no tiene el propósito de prevenir el consumo de estupefacientes, sino de difundir públicamente su uso”.

“Lo que se hizo el fin de semana no tiene que ver con la reducción de daños, que implica trabajar sobre un grupo específico, evaluar riesgos y una serie de medidas. Debía haber un dispositivo sociosanitario, que no hubo. No había médicos, ni enfermeros. Ahí había niños. No es para nada lo que dice la ordenanza, que ampara una política de cuidados”, argumentó el presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Francisco Mones Ruiz, al criticar la polémica campaña, cuyos folletos prescriben al fumar porro, “mejor flores” y, al tomar cocaína o pastillas, “andà despacito para ver cómo reacciona tu cuerpo”.