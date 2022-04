Sin lugar para Milei y tensa polémica con Morales

En una reunión no desprovista de tensión, que incluyó cruces entre Mauricio Macri y Gerardo Morales por las versiones de un supuesto pacto de este último con el Gobierno nacional por la reforma del Consejo de la Magistratura, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio mantuvo un encuentro presencial en el que le cerró la puerta a una alianza con Javier Milei, acordó la estrategia electoral para 2023 y un “manual de buenas prácticas” que permita preservar la unidad de la coalición opositora. En este contexto, el presidente de la UCR fue notificado que su alianza en Jujuy con Sergio Massa no puede replicarse fuera de los límites provinciales.

Cuando Morales criticaba los errores de la administracción de Macri, recordaron, en merito a la unidad no replicaron los estados económicos de las gestiones de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. De todos modos, no dejaron pasar que los legisladores nacionales que responden al mandatario jujeño votaron junto al oficialismo en temas importantes.

En el almuerzo realizado en las oficinas de la fundación Hannah Arendt, el “think thank” de la Coalición Cívica, se dieron presentes los jefes de los partidos que componen esta alianza, como Morales (UCR), Patricia Bullrich (PRO) Miguel Pichetto (Peronismo Republicano) y Maxi Ferraro (Coalición Cívica), entre otros referentes del espacio, y sirvió para limar asperezas entre las partes y salir a desacreditar el supuesto acuerdo entre el gobernador de Jujuy, el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por el que se designaba a la consejera radical Roxana Reyes a cambio de un ulterior apoyo en Diputados al proyecto oficial de ley que actualiza la composición del Consejo de la Magistratura.

“Hemos sufrido una operación de envergadura intentando involucrar al gobernador de Jujuy y Presidente de la UCR, Gerardo Morales, en una negociación con el gobierno por los cargos del Consejo de la Magistratura. Negamos esta falsa información de manera rotunda e insistimos en que el cargo de la minoría en el Senado corresponde a Juntos por el Cambio, el senador Luis Juez. Por otro lado, decidimos oponernos a la nueva maniobra del oficialismo en el Senado, que en esto se muestran juntos, de ampliar los miembros de la Corte para intentar tomar control de la misma”, indicó el comunicado posterior de la cumbre que, al decir de uno de los presentes, omitió por error el respaldo al dictamen del bloque de JxC de la Cámara alta sobre la reforma a la Magistratura, que, a diferencia del texto oficial, sí incorpora al juez Horacio Rosatti como titular de este órgano colegiado.

Lo cierto es que el jefe de la UCR no pudo ocultar su malestar al arribar al encuentro cuando calificó las versiones sobre su persona como una “infamia” y deslizó que pudieron haber surgido desde el kirchnerismo o bien desde adentro de Juntos por el Cambio. Más allá de las suspicacias que ha despertado el buen vínculo del jujeño con Massa, con quien mantiene una alianza política en la provincia norteña, ayer los integrantes de JxC cerraron filas en respaldo al jujeño, con el mensaje del valor de la unidad sobre todas las cosas.

CRUCE CON MACRI

Dentro de la fundación, con todo, mantuvo un tenso cruce con Mauricio Macri, quien escuchó su descargo y luego le habría espetado: “Me alegro que digas que no querés saber nada con Massa. Ahora no me eches la culpa a mí de haber difundido eso”, al hacer referencia a las insistentes versiones que desde temprano le endilgaban haber propalado el supuesto pacto. Morales, en tanto, dijo “no sos vos (a quien se refería) pero después hablemos en privado”. Como sea, y más allá del protocolar comunicado final, prima la desconfianza entre los dos líderes partidarios.

Sí los radicales tomaron a bien que sea el fundador del PRO el que haya propuesto que se incluyera en el “manual de buenas prácticas” que para autorizar una ampliación de JxC “deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza” y, de esta forma, haber dado un guiño para también fijar una postura crítica contra la incorporación al espacio del libertario Milei. Es que tanto el coqueteo del ex presidente como de Patricia Bullrich con el líder de Avanza Libertad había provocado cierto malestar en el radicalismo.

Al respecto, el titular del interbloque de JXC del Senado, Alfredo Cornejo, dijo a este diario que “hubo buen clima en la reunión y la postura contra Milei nos deja satisfechos. Sería ocioso e innecesario que pueda incorporarse porque nuestra coalición viene aglutinando al antikirchnerismo desde hace tiempo y cualquier dispersión le haría el juego al oficialismo”.

En 15 días los integrantes de la Mesa Nacional volverán a verse las caras. Durante la víspera se estableció una agenda de actividades sobre debates programáticos: el 13 de mayo habrá una reunión de gobernadores de JxC en el que se debatirá también sobre cambio climático; el 20 de mayo, una charla sobre “Políticas Sociales” en La Matanza; el 10 de junio, un encuentro sobre “Producción” en Río Cuarto entre otros eventos. Asimismo, se estableció que en aquellas provincias en las que no hay PASO, “las mesas provinciales” deberán definir un método de selección de candidatos para abril de 2023.

También participaron del encuentro el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, los senadores nacionales Humberto Schiavoni (PRO) y Martín Lousteau (UCR), los diputados nacionales Mario Negri (UCR), Juan Manuel López (CC), Cristian Ritondo (PRO) y Federico Angelini (PRO), las diputadas nacionales María Eugenia Vidal (PRO), Laura Rodríguez Machado (PRO) y la diputada provincial Maricel Etchecoin (CC). También estuvieron presentes los dirigentes Ernesto Sanz (UCR), Ramón Puerta (Peronismo Republicano).