Novedades sobre cuentas compartidas: Disney + seguiría los pasos de Netflix

Tal cual informó ayer este diario, Netflix señaló a sus accionistas sobre una caída en los suscriptores en el primer trimestre del año, lo que provocó una caída del mercado de valores y un pánico generalizado sobre el final del año. Y ahora, Disney+ se suma a la tendencia general de revisar el problema de las cuentas compartidas.

Recordemos que, Netflix ha sido beneficioso para las cuentas compartidas: los cuatro usuarios simultáneos en las diferentes ubicaciones que permite la plataforma han facilitado el pago y el uso compartido de varias cuentas entre varias personas.

Por ende, Netflix ha concluido que más de 100 millones de hogares en todo el mundo no pagan lo que deberían pagar para usar su servicio de streaming, incluidos 30 millones en Estados Unidos y Canadá.

Todavía no está claro qué medidas tomará Netflix, pero es posible que tengan como objetivo crear subcuentas. Entonces, bajo este cuadro de situación Disney+ ha comenzado con una encuesta a sus usuarios sobre por qué comparten su cuenta con personas que no viven en la misma casa. Y finalmente las otras empresas que no lo utilizan, han anunciado que lo usarán en el futuro