VIDEO.- Denuncian maltrato infantil en La Plata: "La mamá ató al nene de 10 años a la reja"

Una denuncia de maltrato infantil, acompañada por un tremendo video, llegó al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896). Una mujer asegura que alojó en su casa de Barrio Aeropuerto a una ex compañera de colegio que se encontraba en situación de calle con sus hijos, de entre 2 y 13 años, y que en medio de la convivencia "comprobé que maltrata a los nenes, de manera física, y que además no los alimenta ni los llevaba a la escuela".

Según contó, "en una ocasión encuentro al nene de 10 años atado a la reja de la ventana, con un bretel de corpiño. con la mano inflamada que no le podía cortar el bretel". Aseguró que "me presenté en el Servicio de la Niñez en donde los nenes empezaron a tener seguimiento porque se trataba de un caso de una mamá que maltrataba a sus propios hijos".

La denunciante, quien manifestó que junto a la madre vivían 4 chicos de 2, 7, 10 y 13 años, dijo que "presenté los videos y la situación de golpes, pero en Niñez me dijeron que no había vacantes en los hogares de niños de la Ciudad". Es por ello que "insistí en que si podía aguantar yo con los chicos hasta tener las vacantes y logré hacerlo, pero el jueves de Semana Santa le volvió a pegar a uno de los nenes y le pedí que me los dejara y se vaya de mi casa", agregó.

Según su relato, volvió a comunicarse con Niñez, que "vino y se llevó a los menores, porque constataron los golpes. Pero no a la mamá, que anda libre como si nada". En ese sentido denunció que el organismo "contra ella nunca hizo nada".

En el video al que accedió EL DIA, y filmó la denunciante, se puede ver parte de los presuntos maltratos a los chicos. Por un lado cómo la mujer golpea con una vara a uno de los menores, y por el otro una situación violenta en donde sujeta a una nena del cuello y la zamarrea. Según dijo la mujer, ese material fílmico es el que está en poder de la Justicia como prueba de los supuestos malos tratos.