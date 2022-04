La historia de la primera penitenciaria encargada de un pabellón conformado por hombres

Mercedes Valero tiene 45 años, es suboficial principal del escalafón general en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y se convirtió en la primera mujer en la historia de la provincia de Buenos Aires en ser designada como encargada de dos pabellones que alojan a hombres.

La designación se efectuó en la Unidad 6 Dolores y contó con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Jefatura del SPB.

“Me gusta que se le dé la posibilidad a la mujer de hacer lo mismo que realizan los hombres. Es una manera de que quede demostrada la igualdad de género”, afirmó Mercedes al ser consultada por su parecer ante la designación.

La suboficial principal tiene asignados los pabellones 11 y 12 de la Unidad 6, donde se encuentran alojados 35 y 36 hombres, en ese orden.

“Cumplo guardias de 24 horas y hago lo mismo que mis dos compañeros”, explicó Mercedes.

Valero ingresó al SPB el 2 de mayo de 2003, es decir que este lunes cumplirá 19 años de servicio, y en su carrera institucional prestó servicio en la Unidad 9 La Plata, 33 Los Hornos, 15 Batán y 6 Dolores.

“Desde 2006 estoy en la Unidad 6 y siempre me asignaron trabajar en la oficina de visitas, pero ahora enfrento este desafío, el de encargada de pabellones masculinos, con entusiasmo”, agregó Mercedes.

La suboficial principal es madre de dos hijas de 15 y 27 años. Todas viven en Dolores y Mercedes indicó que sus padres también trabajaron en el SPB.

Detalles de una jornada laboral

Mercedes ingresa a la guardia a las 6.45 de la mañana y junto a sus dos compañeros, Ezequiel Valero, su hermano, y Juan Velázquez, se encargan de los pabellones 11 y 12 de la cárcel de Dolores.

“Hacemos el recuento y abrimos las puertas de las celdas. Luego coordinamos las salidas de los internos a las distintas actividades en el Penal. Algunos van a los talleres, otros a la escuela, otros a la cocina y otros a realizar las tareas de mantenimiento de la Unidad Penitenciaria”, detalló la suboficial principal.

Los recuentos son a las 11 de la mañana, a las 18, a las 20, al momento del cierre de las celdas, a la una y a las 4 de la madrugada. Como encargada del pabellón, Mercedes supervisa la distribución del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena.

Mercedes es hija de María Ángela Villar y Oscar Valero, un suboficial mayor retirado del SPB. Son cinco hermanos. Cuatro varones y ella, todos son penitenciarios.

“¿Cómo me siento entre las personas privadas de libertad? Muy bien. Me tratan con respeto, el mismo que yo les brindo. No hemos tenido inconvenientes desde el 8 de abril, el día que me designaron”, sostuvo Mercedes.

Valero agradeció la confianza de las autoridades de la Unidad 6, del director Emilio Luppo y el Subdirector de Asistencia y Tratamiento, Marcelo Banega. También a sus compañeros de guardia, con los que tiene una muy buena comunicación.