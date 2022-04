Trastornos para moverse en el Sur por un piquete en 137

Los movimientos en vehículos desde y hacia la localidad de Arana tuvieron complicaciones entre la tarde del miércoles y ayer como consecuencia de un piquete llevado a cabo en 137 y 90 por un grupo de personas que reclamaba por falta de electricidad en sus casas desde el temporal del miércoles. Desde Edelap se informó en ese contexto que no había pedidos de intervención de usuarios de la zona y tampoco había un reporte de daños.

La interrupción del tránsito alteró una vía clave que permite conexión entre el casco y la zona sur del distrito, hacia la localidad de Arana y el cordón de quintas de la zona.

En este marco, automovilistas y pasajeros de micro manifestaron su preocupación porque debido al bloqueo no pueden circular y deben tomar vías alternativas que llevan hasta una hora de demoras e implican un gasto excesivo de nafta y transporte. “Como no se puede pasar por 137, hay que desviarse hasta 7. Eso suma varios kilómetros y mucho tiempo”, indicó Patricia, vecina de la ciudad y de Arana.

Según usuarios de colectivo, “desde ayer no se puede pasar. Entonces, no te queda más alternativa que caminar varios kilómetros, ya sea para ir a La Plata o volver, lo que a su vez implica tomar otros micros y gastar más dinero. No era muy distinta la situación de los conductores, quienes aseguraron que para poder desplazarse entre La Plata y Arana en medio del corte vial era necesario dar la vuelta por la avenida 7.

“Hay demoras de hasta una hora y un gasto muy superior de nafta. No podemos ir a nuestro trabajo ni regresar a nuestras viviendas”, expusieron damnificados. Otro usuario de micros dijo que “la verdad que es una locura todo esto, los micros no pasan y tenemos que caminar un montón de kilómetros”.