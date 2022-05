Esas raras dietas nuevas: cuáles son los métodos alimenticios “innovadores”

“Comencé a practicar el ayuno intermitente hace más de 3 años, a partir de información de Internet. La idea era que, si limitábamos el consumo de alimentos a una determinada franja horaria o ‘ventana’, el cuerpo aprovechaba el resto del tiempo (que no dedicaba al proceso de la digestión) a ejercer otras funciones más beneficiosas para el organismo. Decidí empezar por la opción 16/8, que significa 16 horas sin comer (contadas desde la última ingesta, que en mi caso era una cena temprana a las 20) y 8 en las que se pueden ingerir alimentos (en mi caso era a partir de las 12 del mediodía siguiente). Los primeros días, o semanas, me la pasaba mirando el reloj, esperando a que fueran las 12, para poder comer el primer bocado. Pero con el paso del tiempo, esta ansiedad fue desapareciendo. Comprobé que tenía más lucidez en la mañana sin haber desayunado, y que pensaba menos en la comida (y eso que tenía la creencia de que no podía salir de casa sin desayunar porque me podía bajar la presión). Hoy ya lo tengo incorporado en mi rutina, y a veces experimento con franjas menores (20/4 por ejemplo, sobre todo si el día anterior asistí a algún evento en el que comí o bebí de más); a diferencia de una dieta tradicional, en la que una vez que la rompés, cuesta retornar), pensar en que puedo volver en cualquier momento me hace sentir mejor”. La que habla es Karina (46), contadora pública. Un ejemplo entre los miles de personas que se han volcado a este tipo de métodos para bajar de peso en los últimos tiempos.

Comer con culpa, lo peor que nos puede pasar

Al hablar de las “dietas de moda” -como el ayuno intermitente o la “keto”- con la licenciada en Nutrición Abril Ruiz, ella explica que “creo que no son las mejores opciones para lograr una pérdida de peso saludable. En todo proceso de pérdida de peso se busca una restricción calórica, es decir, consumir menos calorías de las que gastamos. Esto se puede lograr con una dieta restrictiva de este tipo, pero también con un plan de alimentación saludable que sea flexible y nos permita disfrutar. En ambas dietas hay privación de alimentos. En la dieta keto no se permiten los hidratos, lo que lleva a una pérdida del líquido corporal que se interpreta como una pérdida de peso rápida, que luego se recupera al volver a ingerirlos (efecto rebote). Y en el ayuno intermitente se pasan muchas horas sin comer, salteando comidas e incorporando los alimentos en períodos cortos de tiempo, lo que no siempre nos asegura que la ingesta sea poca, a veces al pasar muchas horas sin comer, se ingiere casi el doble. Por lo que ambas dietas, al ser restrictivas, pueden llevar a que la persona esté cansada, no rinda bien, esté de mal humor e incluso se aísle socialmente, porque la comida también genera un vínculo con las personas y un momento de disfrute”.

“La dieta cetogénica, bajo control médico y pautada por profesionales, es saludable”

EL YING Y EL YANG CALÓRICO

“En el plano estético, he notado que al principio se eliminan los centímetros de más, pero una vez que el organismo se estabilizó, el ayuno intermitente ayuda a mantener la línea, a pesar de que realicemos algunos desajustes. Si me preguntan, lo recomiendo totalmente desde mi experiencia, aunque sé que cada cuerpo es único y que no hay recetas universales. Creo que vale la pena darse el beneficio de la duda, al menos durante 21 días, antes de tirar la toalla”, sostiene Karina, sobre el ayuno intermitente que practica desde hace 3 años en forma frecuente.

Realizar actividad física es clave para tener un buen estado de salud, más allá de si se hace un régimen de pérdida de peso

En tanto, Ruiz, hablando desde sus conocimientos en Nutrición, subraya que “en el proceso de pérdida de peso no hay milagros, hay que tener voluntad porque el cambio de hábitos requiere un esfuerzo, y también tener paciencia, porque la pérdida de peso lleva tiempo, si es rápida no es saludable. Una dieta restrictiva no se puede mantener en el tiempo, al restringir alimentos puede generar más deseo hacia estos, y cuando se vuelve a comerlos, es muy difícil controlarse. En cambio, si se hace un plan de alimentación saludable armado por un profesional, éste permitirá mantenerlo en el tiempo y disfrutar del proceso, disfrutar de lo que comemos en la semana y no sólo de ese gustito que nos damos un fin de semana”.

“En el proceso de pérdida de peso no hay milagros, hay que tener voluntad, es un esfuerzo”

“Es conveniente hacer las cuatro comidas principales, evitar saltearlas. La deuda de comida se paga con más comida después, lleva al picoteo con alimentos poco saludables, o la necesidad de no poder parar de comer cuando se hace la siguiente ingesta”, comenta la nutricionista, entre otros consejos saludables que aporta para poder perder peso (ver aparte).

Si hablamos de la dieta cetogénica podemos decir que es una pauta alimentaria que hace entrar al cuerpo en un estado de cetosis. Hace referencia a un estado fisiológico cuyo objetivo es generar una “formación de cuerpos cetónicos” similar a la del ayuno. Ésta se logra a través de un aporte insuficiente de alimentos (la cantidad de energía de la dieta es menor que la requerida) o mediante una restricción de alimentos ricos en glúcidos (carbohidratos), y consumiendo alimentos ricos en proteínas o en grasa.

Pero existen muchas tipologías de dietas cetogénicas y no todas ofrecen los mismos resultados. Las hay altas en grasas, bajas en grasas, muy bajas en grasas, hiperproteicas, normoproteicas. Se puede plantear un sinfín de combinaciones que permitan llevar al cuerpo a ese estado de cetosis, pero no todas son efectivas y seguras en el tratamiento del exceso de peso, por lo que en estos casos es importante ponerse en las manos de un médico experto.

Estar pendiente de cada caloría que se consume puede ser estresante

Por ejemplo, las dietas hiperproteicas pueden causar una sobrecarga de proteínas en el organismo, mientras que las que son altas en grasas, podrían llevar al paciente a problemas de carácter cardiovascular, como la hipercolesterolemia. En este sentido, solamente las dietas cetogénicas de PronoKal Group -normoproteicas y muy bajas en grasas- han demostrado una pérdida de 5 kilos en 15 días.

“La dieta cetogénica, bajo control médico y pautada por profesionales, es saludable. Ha mostrado buenos resultados en materia de pérdida de peso tanto a corto como a largo plazo, y permite al paciente salir antes y por más tiempo del rango de obesidad en comparación con la dieta hipocalórica. Ya a partir de los 2 meses, el grupo de dieta cetogénica (según la metodología PnK) presenta una media de índice de masa corporal inferior a la de obesidad, mientras que el grupo de los pacientes de la dieta hipocalórica no lo consigue en ningún momento del tratamiento”, coinciden algunos expertos.

Un reciente estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, cuyo objetivo era evaluar los cambios inducidos por la dieta cetogénica baja en grasa de PronoKal Group, reveló que no provoca pérdida de masa muscular, sino que la preserva mejor que la dieta hipocalórica. Por cada 20 kilos perdidos con esta dieta cetogénica baja en grasas, solo uno es de músculo, mientras que, con la dieta hipocalórica, uno de cada cuatro corresponde a masa magra y músculo.

No todas las dietas son fiable

¿HAY DIETAS CLÁSICAS Y DIETAS DE MODA?

Abril Ruíz, quien también es docente de la Universidad Católica de La Plata, afirma: “considero que no hay dietas clásicas y dietas que estén de moda, sino que las dietas que pueden considerarse típicas se ponen de moda porque vemos que artistas, famosos, influencers las utilizan y recomiendan en los medios, lo que lleva a muchas personas a intentarlas con el fin de bajar de peso. Un ejemplo es la dieta cetogénica, hoy de moda, pero es una dieta clásica que nació hace 100 años, en el año 1921”.

“La dieta cetogénica, hoy de moda, es una dieta clásica que nació hace más de 100 años, en 1921”

“Las que más escucho a diario en el consultorio por pacientes que las han intentado son el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la dieta ‘low carb’ (que se diferencia de la dieta cetogénica porque permite una cantidad pequeña, pero mayor de hidratos de carbono), y las dietas ‘détox’”.

Bárbara (53), gerente comercial de una reconocida casa de deportes de la ciudad, cuenta que “desde los 17 años, con la dieta Scarsdale, hago todas las que se ponen de moda. Y con esa experiencia puedo decir que lo que más funciona es crearse hábitos saludables: comer 6 veces al día, beber mucha agua, infusiones y darse un permitido por semana que no sea un atracón. Eso es lo que a mí me resulta. A veces cuesta, pero hay que ordenarse… a todos nos gusta comer. ¡Ahora hay muchas opciones saludables que también son ricas! Esa es una gran ventaja en la actualidad; cuando era más joven pasaba toda la tarde con una manzana o una galleta de arroz. Actualmente hay barritas de cereal, yogures con frutas, de todo… Siempre costó, pero ahora es más fácil”.

Incorporar todos los nutrientes es básico en cualquier plan alimenticio